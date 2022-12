Άτυχος στάθηκε ο Τζον Μπράουν στα 41'' πριν από το τέλος καθώς αποχώρησε με φορείο από το ματς Βιλερμπάν-Μονακό, έχοντας δεχθεί χτύπημα στο στήθος.

Στην τελευταία άμυνα του ματς και ενώ η Μονακό ήταν στο +12, ο Αμίν Νουά ήρθε σε δυνατή επαφή με τον Τζον Μπράουν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο παίκτης των Μονεγάσκων.

Μάλιστα έδειχνε να πονάει πάρα πολύ ενώ δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το παρκέ. Συγκεκριμένα χρειάστηκε φορείο και το ιατρικό τιμ του γηπέδου προκειμένου να αποχωρήσει από το παρκέ.

Έως εκείνο το σημείο ο Αμερικανός είχε 8 πόντους και 5 ριμπάουντ.

John Brown left the arena with medical assistance and ASVEL fans' support 👏 pic.twitter.com/O2Ouqajc43