Η Euroleague μέσω ανακοίνωσης παραδέχθηκε το λάθος της για το σκορ στο ματς της Ρεάλ κόντρα στη Βίρτους.

Κάτι σπάνιο είδαμε να γίνεται στην αναμέτρηση της Ρεάλ κόντρα στη Βίρτους. Με το σκορ στο 66-80, ο Μούσα έκανε λάθος και η κατοχή πέρασε στους Ιταλούς. Όμως οι Μαδριλένοι βρήκαν έναν πόντο-φάντασμα και το σκορ από 66-80 έγινε ως δια... μαγείας 67-80, βάζοντας μάλιστα έναν πόντο (από βολή) στον Μούσα.

Η Euroleague με ανακοίνωση της παραδέχθηκε το λάθος της και διόρθωσε το τελικό σκορ, το οποίο είναι 91-95 και όχι 92-95.

«Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ με τη Βίρτους Μπολόνια για την 5η αγωνιστική της Euroleague και ενώ απέμεναν 6:59 για τη λήξη της τέταρτης περιόδου, ο Τζάναν Μούσα της Ρεάλ έκανε λάθος και η κατοχή πήγε στη Βίρτους.

Οι άνθρωποι της γραμματείας λανθασμένα πρόσθεσαν μία εύστοχη βολή στον Ντζάναν Μούσα, αντί για λάθος στο οποίο υπέπεσε. Η κατάσταση δεν διορθώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λάθος σκορ 92-95. Το σωστό σκορ του αγώνα είναι 91-95 και όλα τα ομαδικά, αλλά και ατομικά στατιστικά έχουν ήδη διορθωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague»

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM