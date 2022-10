Ένα σπάνιο λάθος έγινε στο ματς της Ρεάλ με τη Βίρτους, με το σκορ στο 66-80 υπέρ των Ιταλών.

Κάτι πολύ σπάνιο είδαμε να γίνεται στην αναμέτρηση της Ρεάλ κόντρα στη Βίρτους και σε ένα ματς που η Ρεάλ ηττήθηκε στο τέλος. Με το σκορ στο 66-80, ο Μούσα έκανε λάθος και η κατοχή πέρασε στους Ιταλούς. Ωστόσο οι Μαδριλένοι βρήκαν έναν πόντο-φάντασμα τόσο στο σκορ του ματς, όσο και στο play by play της ιστοσελίδας της Euroleague, χρεώνοντας τον με βολή του Μούσα. Το σκορ από 66-80 έγινε ως δια... μαγείας 67-80 σε ένα πολύ περίεργο περιστατικό.

Δείτε τη φάση και το πως άλλαξε το σκορ χωρίς να σκοράρει η Ρεάλ

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM