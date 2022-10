ΛεΝτέι: «Το πλάνο ήταν να κάνουμε φάουλ, πρέπει να ακούμε τον Ομπράντοβιτς»

Ο Ζακ ΛεΝτέι σχολίασε το buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Χάουαρντ που έστειλε τον αγώνα της Μπασκόνια με την Παρτίζαν στην παράταση, εκεί όπου οι Βάσκοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή και άφησαν τους Σέρβους χωρίς νίκη στην EuroLeague.

Ο Μάρκους Χάουαρντ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι παίκτες της Παρτίζαν δεν έκαναν φάουλ στην τελευταία επίθεση της Μπασκόνια στην κανονική διάρκεια του αγώνα στη Fernando Buesa Arena, με αποτέλεσμα να στείλει το ματς στην παράταση.

Το σκορ ήταν 89-86 υπέρ των Σέρβων και ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια με περίσσια αυτοπεποίθηση πήρε το τελευταίο σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στο καλάθι για το 89-89 και το έξτρα πεντάλεπτο.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το σουτ ήταν και το πιο κομβικό σουτ του αγώνα, καθώς στην παράταση η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Παρτίζαν.

«Θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει αλλά δεν τα καταφέραμε... Ήταν μια ήττα που πονέι πραγματικά. Επειδή, ακριβώς την είχαμε στο χέρι μας. Το πλάνο ήταν να κάνουμε φάουλ σε έναν παίκτη αλλά όταν είσαι στο γήπεδο, τα πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να διορθώσουμε τα λάθη μας» εξήγησε στην Mozzartsport ο Ζακ ΛεΝτέι.

Και πρόσθεσε: «Οι λεπτομέρειες έκριναν τον αγώνα. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις που έχουεμ μπροστά μας. Πρέπει να ακούμε τον Ομπράντοβιτς και να διορθώσουμε τα λαθη. Σίγουρα θα ξαναδούμε το παιχνίδι, θα αναλύσουμε τα πάντα και θα είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αντίπαλο.

