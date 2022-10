Ο Μάρκους Χάουαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μπασκόνια-Παρτίζαν, με αποκορύφωμα το buzzeer beater τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Βάσκων εκμεταλλεύτηκε την απόφαση της Παρτίζαν να μην κάνει φάουλ στην τελευταία επίθεση, με αποτέλεσμα να στείλει το ματς στην παράταση.

Το σκορ ήταν 89-86 υπέρ των Σέρβων και ο Μάρκους Χάουαρντ με περίσσια αυτοπεποίθηση πήρε το τελευταίο σουτ στέλνοντας τη μπάλα στο καλάθι για το 89-89 και το έξτρα πεντάλεπτο.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το σουτ ήταν και το πιο κομβικό σουτ του αγώνα, καθώς στην παράταση η Μπασκόνια επιβλήθηκε της Παρτίζαν.

Marcus Howard sends the game to OVERTIME with the triple!



What a moment 😱😱