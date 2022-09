Οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενσωματώθηκαν με τη σειρά τους στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της επόμενης σεζόν.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική ομάδα, οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκαν στο ΣΕΦ προκειμένου να επιστρέψουν στις προπονήσεις με τον Ολυμπιακό.

Αμφότεροι τέθηκαν ήδη στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Παπανικολάου να αποτελεί από τη φετινή σεζόν και τον νέο αρχηγό της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να λάβουν μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (23-24/9) με τη συμμετοχή των Ερυθρού Αστέρα, Χάποελ Χολόν και Περιστερίου.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και οι Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ. Να σημειωθεί ότι οι Σλούκας και Γουόκαπ έχουν... υποχρεώσεις για τα διαφημιστικά σποτ της Euroleague, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, είναι εκείνος ο οποίος εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του στο Δ.Σ. της ELPA.

😁 All smiles on their 1st Day back to 🔴⚪️ work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFightkp pic.twitter.com/FOt1juIBzO