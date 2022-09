O Oλυμπιακός με μια εντυπωσιακή ανάρτηση ανακοίνωσε τον νέο του αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου στην μετά-Πρίντεζη εποχή.

Ο Γιώργος Πρίντεζης τίμησε και με το παραπάνω τη θέση του αρχηγού στον Ολυμπιακό, όμως πλέον έριξε τους τίτλους τέλους και χρειαζόταν διάδοχος. Και δεν υπήρχε καλύτερος για τους Πειραιώτες από τον Κώστα Παπανικολάου, με την ομάδα να το ανακοινώνει και επίσημα. Μάλιστα το συνδύασε με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, αλλά και με μια φράση που δείχνει τη σιγουριά προς τον «Παπ».

«Με έναν καλό καπετάνιο, ένας δύσκολος ωκεανός μετατρέπεται σε ήρεμη λίμνη Κυρίες και κύριοι, οι ερυθρόλευκοι σαλπάρουν ενόψει της σεζόν 2022/23 σε μερικές ημέρες. Ο νέος αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, και το πλήρωμά του σας εύχονται καλό ταξίδι και ήρεμες θάλασες», ανέφερε το post.

🚢 👨🏾‍✈️ With a good captain, a rough ocean turns into a calm lake! Ladies and Gentlemen, the red and white is sailing towards season 2022-23 in a few days. The new master, @K_pap16 , and the crew are wishing you safe travels and smooth seas! #OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/rZHKnrtQaF