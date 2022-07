Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την διαφαινόμενη απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις από τον Παναθηναϊκό, στέκεται στο τι κερδίζει και τι χάνει σε σχέση με τον Νέντοβιτς και εξηγεί τις επόμενες κινήσεις της ομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ανησυχία για την κωλυσιεργία στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.

Όμως τα πράγματα ήταν απλά: Αν δεν ξεκαθάριζε το τοπίο αναφορικά με τον Νικ Καλάθη, δεν θα προχωρούσε καμία άλλη κίνηση στις τάξεις της ομάδας. Ναι μεν γινόταν προεργασία, ναι μεν οι «πράσινοι» ήταν σε ανοικτή γραμμή με υποψήφιους παίκτες, αλλά η περίπτωση του άλλοτε αρχηγού του Παναθηναϊκού κρατούσε «stand by» όλα τα υπόλοιπα (ανοικτά) θέματα.

Από τη στιγμή που ζήτησε περισσότερα χρήματα από τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο, το «τριφύλλι» αποφάσισε (και σωστά κατά τη προσωπική μου άποψη) να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της απόκτησής του και να προχωρήσει σε αλλαγή πλάνων όσον αφορά το «χτίσιμο» του νέου ρόστερ. Βέβαια η περίπτωση του Μάριους Γκριγκόνις ήταν εκτός «κάδρου» σε σχέση με τον Καλάθη, καθώς θα έκανε -έτσι και αλλιώς- το μπάσιμο για την απόκτησή του μετά το «αντίο» του Νεμάνια Νέντοβιτς. Απλά μετά και το buy out του Ερυθρού Αστέρα είχε και μεγαλύτερη (οικονομική) ευελιξία ώστε να προχωρήσει άμεσα το θέμα του Λιθουανού γκαρντ.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες που επιτίθεται ο Γκριγκόνις...

Μάριους Γκριγκόνις, λοιπόν. Ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να ήταν εξαιρετικό «fit» για οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague που έχει τους υψηλότερους δυνατούς στόχους. Ένας παίκτης που κάθε προπονητής θα τον ήθελε στην ομάδα του. Τώρα θα μου πείτε «γιατί δεν τον ακούστηκε και για άλλες ομάδες της διοργάνωσης όλες αυτές τις ημέρες...» Τα πράγματα είναι απλά. Ο Γκριγκόνις είχε συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το status της αποδέσμευσής του μόνο εύκολο δεν ήταν. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για Λιθουανό παίκτη σε ρωσική ομάδα.

Αν ο 28χρονος γκαρντ ήταν «free agent» θαρρώ ότι αυτή τη στιγμή θα είχε ήδη κλείσει ήδη σε ομάδα της πρώτης ταχύτητας. Όμως από τη στιγμή που οι «πράσινοι» έχουν καλές σχέσεις με την ΤΣΣΚΑ ήταν και πιο εύκολο να βρεθεί η χρυσή τομή για την αποδέσμευσή του και ο παίκτης να καταλήξει στο ΟΑΚΑ. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Γκριγκόνις μπορεί να μην είναι ο «φαντεζί» παίκτης ή εκείνος που θα ξεσηκώσει στην εξέδρα προκειμένου να τον αποθεώσει και να φωνάξει το όνομά του, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του και μάλιστα θα την κάνει καλά. Με απλότητα, εντελώς αθόρυβα αλλά άκρως αποτελεσματικά. Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν παίκτη με εξαιρετικά επιθετικά προσόντα. Έχει την «δική του» φάση, διαθέτει υψηλό μπασκετικό IQ, ενώ μπορεί να σκοράρει με υψηλά ποσοστά, τόσο σε mid range σουτ, όσο και έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 148/337 τρίποντα ύστερα από 94 ματς της EuroLeague, όπερ σημαίνει ποσοστό που φτάνει στο 44%! Επιπλέον είναι από τους παίκτες που δεν έχουν βάλει στο... χρονοντούλαπο της ιστορίας το σουτ της μέσης απόστασης, ειδικά από την κορυφή της ρακέτας. Από εκεί και πέρα ο Γκριγκόνις έχει τέσσερις βασικούς άξονες που επιτίθεται. Με pick n roll τελειώνοντας εκείνος -ως handler- τις φάσεις, με catch and shoot καταστάσεις που είναι και η σπεσιαλιτέ του, με catch and drive προς το αντίπαλο καλάθι όπως επίσης και με παιχνίδι απομόνωσης. Σε γενικές γραμμές έχει πλουραλισμό στο επιθετικό του ρεπερτόριο του καθώς θα πάρει τη μπάλα βγαίνοντας από τα σκριν για να σουτάρει, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που θα κάνει επίθεση ύστερα από hand off.

Η διαφορά του Γκριγκόνις με τον Νέντοβιτς...

Αν μη τι άλλο θα είναι ένα επιθετικό... πολυεργαλείο στα χέρια του Ντέγιαν Ράντονιτς, ο οποίος και θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Διαθέτει μέγεθος για τη θέση του, το οποίο τον βοηθάει να μαρκάρει τόσο το αντίπαλο «δυάρι» όσο και το αντίπαλο «τριάρι». Δεν είναι «εξολοθρευτής» αλλά είναι συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα, πιέζει πάνω στην μπάλα και «κυνηγάει» το κλέψιμο για να επιτεθεί στο transition.

Εικάζω ότι δεν θα φανεί το επιθετικό «κενό» του Νεμάνια Νέντοβιτς. Μπορεί ο Γκριγκόνις να μην είναι ο παίκτης που θα σημειώσει 40 πόντους σ' ένα ματς όπως θα έκανε ο Σέρβος, μπορεί να μην έχει την ίδια διάδραση με τον κόσμο, μπορεί να μην βγάζει αυτήν την ένταση και αυτό το πάθος, αλλά είναι πιο σταθερός παίκτης, δεν είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και προσπαθεί μέσα από την «αθόρυβη» παρουσία του να πραγματοποιεί «γεμάτες» εμφανίσεις.

Πραγματικά δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε πιθανό δίλημμα «Νέντοβιτς ή Γκριγκόνις». Για εμένα θα έλεγα και τους δύο! Αυτό θα ήταν το καλύτερο και πιο ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Να «έκλεινε» τη θέση του σούτινγκ γκαρντ με αυτούς τους δύο παίκτες. Ονειρικό! Όμως από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό να συμβεί η απόκτηση του Γκριγκόνις αποτελεί αγωνιστικό upgrade σε σχέση με τη περσινή σεζόν. Όσο και αν ο Νέντοβιτς αποτελούσε «καψούρα» για τον κόσμο της ομάδας. Παικταράς. Και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτός. Αν ήταν και εντελώς καλά και δεν είχε προβλήματα τραυματισμών, στον Παναθηναϊκό των «εσόδων-εξόδων» θα ερχόταν μόνο ως... αντίπαλος.

Παναθηναϊκός: Οι επόμενες κινήσεις...

Η περίπτωση του Γκριγκόνις έδειξε ότι στον Παναθηναϊκό άρχισαν να ενεργοποιούνται. Μετά τον Λιθουανό γκαρντ, σειρά θα πάρει ο πλέι μέικερ, με τον Νέιτ Γουόλτερς να πλησιάζει όσο ποτέ άλλοτε στο ΟΑΚΑ. Για τον Αμερικανό είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός τα δύο προηγούμενα καλοκαίρι.

Όμως το 2020 έκανε πίσω λόγω της αμφιβολίας που υπήρχε αναφορικά με την κατάστασή του εξαιτίας του τραυματισμού, ενώ το 2021 υπήρξε καθυστέρηση λόγω Τι Τζέι Μπρέι με αποτέλεσμα να χαθεί και να μην αποκτηθεί ποτέ. Φέτος αυτό αλλάζει και εκτός απρόοπτου θα είναι είναι εκείνος που θα πάρει θέση στο «πράσινο» ρόστερ. Άλλωστε ο Ράντονιτς τον ξέρει καλά από τη περσινή τους συνύπαρξη στον Ερυθρό Αστέρα. Και από τη στιγμή που τον ξέρει, γιατί να μην τον εμπιστευτεί;

Το ίδιο ισχύει και για τον Ντέρικ Γουίλιαμς. Μόνο που ο Αμερικανός, άλλοτε νούμερο «2» του draft στο ΝΒΑ, δεν είναι μόνο ένας παίκτης που γνωρίζει ο Μαυροβούνιος προπονητής, αλλά ένας παίκτης από το «πάνω ράφι» της EuroLeague. Ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά στο «τέσσερα» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αν υπάρξει συμφωνία στα χρήματα, θεωρώ ότι θα φορέσει και εκείνος τα «πράσινα». Άλλωστε και εκείνον, τον γνωρίζει καλά ο Ράντονιτς από την κοινή τους θητεία στην Μπάγερν Μονάχου. Και μάλιστα έχοντας πραγματοποιήσει ο Γουίλιαμς την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην Ευρώπη.

Όσο για τη συνέχεια; Η εξάδα των ξένων θα κλείσει μ' έναν ακόμη παίκτη που να αγωνίζεται στο «δύο» και να έρχεται πίσω από τον Γκριγκόνις, όπως επίσης και μ' ένα «πεντάρι» το οποίο υα συμπληρώνει τον Παπαγιάννη. Ο Γκουντάιτις απομακρύνθηκε και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στον Παναθηναϊκό, υπάρχει το όνομα του Ονουάκου ενώ εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανόν να δοθεί δανεικός ο Νίκος Χουγκάζ, όπερ σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένας ακόμα Έλληνας στο «τέσσερα» και δη πίσω από τον Αμερικανό που έχει τον ρόλο του βασικού, ενώ δεν αποκλείεται να να γίνει ακόμα μία κίνηση με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη.