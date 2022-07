Η Μονακό θέλησε να κάνει... πλάκα στον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ λόγω της ανταλλαγής που ζήτησε.

Πριν λίγες ώρες αμερικανικά δημοσιεύματα, ανέφεραν πως οι Γουόριορς ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ (έχει ζητήσει ανταλλαγή από το Μπρούκλιν) και την μεγάλη επιστροφή στο Γκόλντεν Στέιτ, μετά το 2019 όταν και τους είχε αφήσει μετά τους χαμένους τελικούς κόντρα στους Ράπτορς για να πάει στους Νετς.

Η Μονακό δεν έχασε καθόλου χρόνο και είπε να κάνει πλάκα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που τον έχει ντύσει με τη φανέλα της. Άλλωστε o ΚD είναι φίλος του Μάικ Τζέιμς και έχει δει την ομάδα στα ματς των playoffs με τον Ολυμπιακό.

It’s better that way, isn't it @KDTrey5 👀 What do you think @TheNatural_05 ? https://t.co/hA5DbRNFYi pic.twitter.com/98YYFcvbUq