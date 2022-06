Ο Κέβιν Ντουράντ θα παίζει σε νέα ομάδα τη σεζόν 2022-23, αφού ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς. «Βόμβα» στο ΝΒΑ από τον KD.

Ο superstar των Νετς είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ, λίγες ώρες πριν την free agency. Ο Κέβιν Ντουράντ ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια και πλέον η νέα σεζόν θα τον βρει σε νέα ομάδα. Έτσι άναψε φωτιές σε όλη τη λίγκα, αφού αναμένεται... μάχη για τον superstar των Νετς.

Πριν λίγες μέρες ο Λίλαρντ, ξεκίνησε τον... χαμό, αφού ανέβασε μια φωτογραφία που έχει τον Κέβιν Ντουράντ με τη φανέλα των Μπλέιζερς παρέα με τον εαυτό του και τα σενάρια ξεκίνησαν για ένα δίδυμο που θα... τρομοκρατούσε τους αντιπάλους με την επιθετική γκάμα που διαθέτει.

Ο Nτουράντ που μετά την διετία που τα σάρωσε όλα στο Γκόλντεν Στέιτ, δεν έχει καταφέρει ξανά να διεκδικήσει το τρίτο του δαχτυλίδι και δείχνει πλέον πως χρειάζεται κάτι καινούριο, ψάχνοντας την επιστροφή στην κορυφή μέσω της απόφασης που πήρε.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, οι Νετς προετοιμάζονται για έντονη δραστηριότητα στο μεταγραφικό παζάρι, αφού πλέον όλο τους το ρόστερ είναι διαθέσιμο (φυσικά και ο Ίρβινγκ) για ανταλλαγή σε μια... τρελή κίνηση. Ήδη αρκετές ομάδες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον KD και το Μπρούκλιν σίγουρα θα είναι εντελώς διαφορετικό τη σεζόν που έρχεται.

Οι Νετς βέβαια προχώρησαν στην πρώτη τους προσθήκη, αφού πήραν τον Ρόις Ο'Νίλ. Σανς και Χιτ είναι ανάμεσα στις ομάδες που ο Κέβιν Ντουράντ έχει στη λίστα ως επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι επόμενες μέρες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Phoenix and Miami are among two of the teams that Kevin Durant has on his wish list