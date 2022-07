Επίσημη πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Κάλινιτς, αποφασίζει αν ματσάρει την προσφορά η Βαλένθια

Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επισήμως πρόταση στον Νίκολα Κάλινιτς και πλέον η Βαλένθια που διατηρεί τα δικαιώματα του Σέρβου στην Ισπανία έχει στη διάθεσή της πέντε μέρες για να ματσάρει την προσφορά των Καταλανών αν θέλει να τον αποκτήσει.

Η ACB δημοσίευσε νωρίτερα τα ονόματα των παικτών που έχουν κοινοποιήσει την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στη Liga Endesa τη σεζόν 2022-23 περιλαμβάνοντας τον Νίκολα Κάλινιτς, τα δικαιώματα του οποίου στην Ισπανία ανήκουν στη Βαλένθια.

Τις προηγούμενες ημέρες ο διεθνής Σέρβος φόργουορντ έκανε opt-out στο συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα και η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε επισήμως το βράδυ του Σαββάτου 2/7 πως κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Κάλινιτς!

Πλέον η Βαλένθια έχει στη διάθεσή της πέντε μέρες για να ματσάρει την πρόταση των Καταλανών και να τον αποκτήσει ή να τον προσπεράσει. Φέτος ο Κάλινιτς μέτρησε 12.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1 κλέψιμο μ.ό. στην EuroLeague.



