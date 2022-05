Η EuroLeague έριξε το βλέμμα της στην προπονητική πλευρά του Βασίλη Σπανούλη, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τον τρόπο που κοουτσάρει την ομάδα των επιλέκτων στο Βελιγράδι.

Η EuroLeague εξακολουθεί να κινείται σε ρυθμούς Final 4, το οποίο μεταξύ άλλων θα συνδυαστεί με ακόμη ένα τουρνουά Next Generation. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και προσφάτως με την τιμή του Legend της διοργάνωσης βρίσκεται εκεί για να κοουτσάρει την ομάδα επιλέκτων, που θα συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η Λίγκα θέλησε να... βολιδοσκοπήσει τον τρόπο που μεταφέρει τις πληροφορίες στους παίκτες του ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης και παρουσίασε το σχετικό βίντεο. Ο 39χρονος θρύλος των παρκέ φαίνεται απόλυτα παραστατικός δίνοντας συνεχώς οδηγίες, ενώ το πινακάκι του «μιλάει» από μόνο του.

Δείτε το βίντεο της EuroLeague για τον προπονητή Σπανούλη:

An insight into the coaching style of one of the EuroLeague's greatest players!



Imagine having Vassilis Spanoulis break it down for you 👀#F4GLORY | #adidasNGT pic.twitter.com/wlTm6t2sQR