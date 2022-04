O Βασίλης Σπανούλης τιμήθηκε πριν το τζάμπολ του Game 1 του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό και έγινε και επίσημα legend της διοργάνωσης. Aποθέωση στο ΣΕΦ.

O σπουδαίος Βασίλης Σπανούλης έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη Euroleague, αποτελώντας ένα θρύλο που πλέον είναι προπονητής σε ομάδες του Next Gen Tournament, μαθαίνοντας τα μυστικά του αθλήματος στα κορυφαία ταλέντα της ηπείρου.

Ο Kill Bill τιμήθηκε πριν το Game 1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ και απέκτησε και επίσημα τον τίτλο του... legend της Euroleague. Γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο των Πειραιωτών που δεν σταμάτησε να φωνάζει το όνομα του και μπήκε στο Πάνθεον της Euroleague.

Στους «θρύλους» της EuroLeague ανήκουν ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο Ραμούνας Σισκάουσκας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μιρσάντ Τουρκσάν και ο Φελίπε Ρέγιες.

Ο V-Span έχει κατακτήσει τρεις φορές τη Euroleague (2 με Ολυμπιακό και 1 με Παναθηναϊκό), το 2013 ήταν MVP της διοργάνωσης και το 2009, το 2012 και το 2012 αναδείχθηκε πολυτιμότερος του Final 4. Oκτώ διαφορετικές σεζόν ήταν μέλος των καλύτερων πεντάδων της Euroleague.

«Πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα να κάνει το πρώτο βήμα να πάει στο Final 4», ήταν τα λόγια του Σπανούλη προς τον κόσμο μετά την βράβευση του, ενώ τον χειροκροτούσε όλος ο πάγκος των Μονεγάσκων.

A European basketball legend is honored 🏆



Congratulations to Vassilis Spanoulis who has now officially become a Euroleague Basketball Legend!#EveryGameMatters pic.twitter.com/bbMORCku2U