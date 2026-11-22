Ο Σήφης Βενάκης, άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου, μίλησε στη NOVA για την Τρίπολη, την πρώτη τετράδα και τον στόχο της νίκης.

Ο άμεσος συνεργάτης του Μιχάλη Γρηγορίου, Σήφης Βενάκης, μίλησε στη NOVA ενόψει της αυριανής (23/11 - 17:00) εκτός έδρας αναμέτρησης του Άρη με τον Αστέρα AKTOR, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος των «κιτρινόμαυρων» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» είναι η νίκη.

Ο Βενάκης αναφέρθηκε στη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της διακοπής, στον στόχο της πρώτης τετράδας, αλλά και στις δυσκολίες που περιμένουν τον Άρη απέναντι σε μία ομάδα που προχώρησε πρόσφατα σε αλλαγή προπονητή.

Για τη διακοπή και την προετοιμασία της ομάδας: «Όταν έχεις περισσότερες μέρες να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι σε βοηθάει. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το διάστημα μια αποτίμηση των αγωνιστικών που προηγήθηκαν, είχαμε τον χρόνο να δουλέψουμε σε κάποια αγωνιστικά κομμάτια που εντοπίσαμε ότι η ομάδα χρειάζεται βελτίωση και αυτό μας βοήθησε ώστε να είμαστε έτοιμοι με την επανέναρξη».

Για την επαφή του Άρη με την πρώτη τετράδα: «Αυτός είναι ο στόχος μας. Όσο η ομάδα κερδίζει και βρίσκεται σε αυτή τη βαθμολογική θέση και οι παίκτες μας αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Όσο είμαστε σε αυτή την κατάσταση προσδοκούμε και σε ένα καλύτερο μέλλον».

Για την αλλαγή προπονητή στον Αστέρα: «Όταν υπάρχει νέος προπονητής είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά σε μία ομάδα και για αυτό έρχεται και η αλλαγή. Ωστόσο, υπάρχει και το δεδομένο της διακοπής για τον νέο προπονητή, έχει χρόνο να περάσει τα δικά του θέλω. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι για εμάς, όμως νομίζω ότι με την κατάλληλη συγκέντρωση θα ανταπεξέλθουμε».

Για το παιχνίδι και τον στόχο της νίκης: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ότι ο Αστέρας έχει να κερδίσει τέσσερα ματς δεν λέει κάτι. Περιμένουνε και εκείνοι την αντίδραση μέσα από τα αρνητικά αποτελέσματα. Θα είναι αμφίρροπο αλλά στις λεπτομέρειες είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε ποιότητα και καλύτερο ρόστερ και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».