Ο Κάρλος Αλκαράθ ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Τορίνο, νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0, έγινε για πρώτη φορά πρωταθλητής στα ATP Finals, πανηγυρίζοντας τον 30ό τίτλο της καριέρας του και λαμβάνοντας έπαθλο 5.171.000 δολάρια!

Το τελευταίο κομμάτι της αγωνιστικής σεζόν για το 2026, φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κάρλος Αλκαράθ. Ο 23χρονος από τη Μούρθια νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-2, 7-6(7) κατέκτησε στο Τορίνο για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στα ATP Finals κι έσβησε από τη λίστα των τουρνουά που λείπουν από τη συλλογή του κι αυτό το τρόπαιο.

Ο Αλκαράθ τον τελευταίο μήνα μετρά 15 σερί νίκες και τρεις στη σειρά τίτλους, το 500άρι στο Τόκιο, το Masters στο Παρίσι και τώρα τα ATP Finals, φθάνοντας στον 6ο τίτλο στη σεζόν και 30ό στο σύνολο, ενώ το ρεκόρ του στο 2026 ανέβηκε στις 47 νίκες και πέντε μόλις ήττες.

Στο Παρίσι κατέκτησε το 5ο ATP 1000 από τα επτά συνολικά, από τη συλλογή του λείπουν μόνο αυτά στον Καναδά και στη Σαγκάη κι αν τα κατακτήσει κι αυτά μέσα στο 2027 θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία που θα έχει έστω έναν τίτλο σε όλα τα ATP Finals.

Παράλληλα, κατακτώντας αήττητος τα ATP Finals, θα φύγει από την πόλη του Πεδεμόντιου με έπαθλο 5.171.000 δολάρια, καθώς ως φιναλίστ είχε εξασφαλίσει 2.759.000 δολάρια, όσα δηλαδή θα λάβει και ο Ζβέρεφ.

30 titles at 23-years old! 🤯 @carlosalcaraz #NittoATPFinals https://t.co/47QDaQjztP November 22, 2026

Ο Γερμανός, με τη σειρά του, δεν μπόρεσε να κλείσει την κορυφαία χρονιά της καριέρας του με τον 3ο τίτλο του στα ATP Finals, που θα ερχόταν να προστεθεί στις κατακτήσεις του Roland Garros και του US Open, όμως το 2027 θα τον βρει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

The release. The euphoria. The triumph. @carlosalcaraz becomes the third Spanish champion in tournament history after Orantes in 1976 and Corretja in 1998! 🇪🇸🏆 #NittoATPFinals https://t.co/Uz12PbmBit — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

Από λάθη σε λάθη ο Ζβέρεφ και 1-0 ο Αλκαράθ

Η μάχη ξεκίνησε από το 1ο game, διάρκειας 10 λεπτών, με τον Ζβέρεφ να σώζει τρία break points, για το 1-0. Ο Αλκαράθ ισοφάρισε σε 1-1 και με love game, έφθασε στο break, προσπερνώντας με 2-1.

Ακολούθησε νέο μαραθώνιο game, με τον Ζβέρεφ να πετά τις τρεις πρώτες του ευκαιρίες για break και τον Αλκαράθ να κάνει το 3-1. Ο Ζβέρεφ συνέχιζε να κάνει αβίαστα λάθη, με άστοχο βολέ βρέθηκε αντιμέτωπος με το 30-40 και με το 15ο συνολικά λάθος, δεν το απέφυγε, με τον Ισπανό να ξεφεύγει με 4-1.

Ο Αλκαράθ με διπλό λάθος βρέθηκε με τη σειρά του σε δύσκολη θέση (30-40) και με άστοχο forehand, «έδωσε» ελπίδα στον Ζβέρεφ (4-2). Όμως ο Γερμανός δεν έδωσε συνέχεια, με άστοχο backhand έγινε το 15-40 και με νέο αβίαστο λάθος ο Αλκαράθ είπε «grazie» για το 5-2.

Ο Ισπανός με άσο έφθασε σε διπλό set point κι έκλεισε αμέσως το 1ο σετ με 6-2, με τον Ζβέρεφ να έχει το απογοητευτικό 1/10 κερδισμένων πόντων από το 2ο σερβίς, αλλά και 19 αβίαστα λάθη, έναντι εννέα του αντιπάλου του.

Ανατροπή στην ανατροπή και πρωταθλητής

Ο Αλκαράθ με το 2ο love game πέτυχε break στον τελικό, προσπερνώντας με 2-1 στο 2ο σετ και χωρίς προβλήματα έκανε το 3-1. Ο Ισπανός άρχισε με διπλό λάθος το 6ο game, όμως συνέχισε με δύο winners και ισάριθμους άσους για το 4-2.

Ο Ζβέρεφ προσπαθούσε να ανασυντάξει τη σκέψη και το παιχνίδι του και με τον 2ο μόλις winner στο σετ, έκλεισε το 7ο game (4-3).

NO WAY 🤯🤯🤯 @carlosalcaraz comes up with an OUTRAGEOUS tweener lob!!! #NittoATPFinals https://t.co/7bWVDVKnAB November 22, 2026

Με winner o Ζβέρεφ βρήκε break point στο 8ο game και με τον Αλκαράθ να στέλνει την μπάλα στο φιλέ, ισοφάρισε σε 4-4, δίνοντας νέα δεδομένα στον τελικό.

Ο Αλκαράθ έκανε πλέον τα λάθη και ο Ζβέρεφ με άσο κατέκτησε και το 9o game, κάνοντας το 5-4, με τον Ισπανό να αντιδρά μετά το 0-30 και με τέσσερις πόντους στη σειρά, να ισοφαρίζει σε 5-5 και το σετ να οδηγείται στο tie break.

O Aλκαράθ ξεκίνησε την έξτρα διαδικασία με mini breaκ, διατήρησε το σερβίς του για το 3-0, o Zβέρεφ μείωσε σε 3-2, με mini break κι ενώ είχε βρεθεί ξαπλωμένος στο κορτ, ισοφάρισε σε 3-3 και προσπέρασε με 4-3.

Έχοντας το σερβίς έφθασε σε τριπλό set point (6-3), o Aλκαράθ πλησίασε στο 6-5 και με το αβίαστο λάθος του Ζβέρεφ, έφθασε στο 6-6.

23 and conquering the world... #NittoATPFinals https://t.co/7GzJ2s5YmZ — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

Με νέο λάθος από τον Γερμανό, ο Αλκαράθ σέρβιρε για τον τίτλο (7-6), όμως δεν έκλεισε τον τελικό (7-7). Με drop shot o Ισπανός δημιούργησε 2η ευκαιρία-τίτλου (8-7) και με τον 28ο winner κατέκτησε το σετ με 7-6(7) και τον τίτλο.