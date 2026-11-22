Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κωνσταντίνου Καραπαπά μετά το ματς με τον Ηρακλή για την ελληνική διαιτησία.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Καραπαπάς μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή, δεν έκρυψε την οργή του για τη διαιτησία στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Ο Καραπαπάς τόνισε ότι η γυναίκα του Παπαπέτρου που ήταν διαιτητής στο ΟΑΚΑ, εργάζεται στον ΣΚΑΪ, ενώ στάθηκε και στη διαιτησία στην Τούμπα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, απευθυνόμενος στον κόσμο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν αυτιά, κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που έχουν αναλάβει να κάνουν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει και να γίνει καλύτερος, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος μας ότι παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα με διαφορετικούς όρους και διαφορετικούς κανονισμούς. Διαφορετικούς κανονισμούς για τους ανταγωνιστές του.

Μόνο σήμερα είδαμε μία καθαρή κόκκινη κάρτα στο ματς του Παναθηναϊκού, η οποία δεν δίνεται. Δεν υπάρχει VAR εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουμε τους πάντες να ευνοούνται, εύκολες κόκκινες κάρτες όπως αυτή που δόθηκε στην Τούμπα. Και εδώ πέρα γίνεται "αίμα και άμμος", βλέπουν 55 φορές την πιο μικρή φάση στο VAR και όπως βλέπετε στατιστικά τις περισσότερες φορές είναι κατά του Ολυμπιακού.

Εγώ σήμερα θα κάνω μόνο ένα ερώτημα. Πείτε μου μία χώρα του κόσμου που μπορεί σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, όπως αυτό στο ΟΑΚΑ, να σφυρίζει ένας διαιτητής του οποίου η γυναίκα είναι εργαζόμενη στο κανάλι του προέδρου της ομάδας στην οποία σφυρίζει. Πείτε μου σε ποια χώρα του κόσμου μπορεί να γίνει αυτό; Πόσο λογικό είναι αυτό; Δεν το ξέρει αυτό ο Λανουά; Δεν το ξέρει ο Γκαγκάτσης; Δεν το ξέρει κανείς; Είναι φυσιολογικό αυτό; Τι πρέπει να γίνει για να δοθεί μία κόκκινη κάρτα;

102 χρόνια ιστορίας μας έχουν πει πολλά, αλλά ανόητους κανείς, ας πάρει ο καθένας τα μέτρα του».