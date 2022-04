Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και μόλις για δεύτερη στην ιστορία της διοργάνωσης, τα Game 1 των τεσσάρων σειρών των playoffs της Euroleague έληξαν με διψήφιες διαφορές για τους νικητές.

Ιστορική αποδείχθηκε η πρεμιέρα των εφετινών playoffs της Euroleague, καθώς όλες οι ομάδες επικράτησαν με διψήφιες διαφορές στο τελικό σκορ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην διοργάνωση μετά τη σεζόν 2006-07 αλλά και μόλις δεύτερη συνολικά στην ιστορία της.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 17 πόντους διαφορά την Μονακό στο ΣΕΦ, ενώ η Ρεάλ με 10 την Μακάμπι στο Wizink Center. Με την ίδια διαφορά λύγισε η κι Μπαρτσελόνα την Μπάγερν στο Παλάου Μπλαουγκράνα, με την Εφές να φτάνει στο +16 στο Μιλάνο με την Αρμάνι.

It was a historical start to the EuroLeague playoffs as all four quarterfinals started with double-digit differences 👀



Previously, this happened only once, in the 2006/07 season 🔙 pic.twitter.com/GuYGDLqaUX