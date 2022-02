Ο αποκλεισμός της Μακάμπι Τελ Αβίβ από τον τελικό του Κυπέλλου Ισραήλ μετά την ήττα από τη συμπολίτισσα Χάποελ, έφερε ισχυρούς τριγμούς στην καρέκλα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο οποίος μετά τους διθυράμβους και τις εκδηλώσεις αγάπης, βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο...

«Που 'ναι οι μέρες, ωραίες μέρες...»

Όχι, δεν είναι κάποια καινούργια διασκευή του διαχρονικού τραγουδιού του Σταύρου Κουγιουμτζή, αλλά μια παράφραση των όσων θα μπορούσε να σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά και τον αποκλεισμό της Μακάμπι από την Χάποελ Τελ Αβίβ στον νοκ άουτ ημιτελικό του Κυπέλλου. Για την ακρίβεια αυτή ήταν η 3η σερί ήττα για την «ομάδα του λαού» στα φετινά ματς κόντρα στην συμπολίτισσα, όπως και η πρώτη ήττα ύστερα από τα 23 σερί νοκ άουτ νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο εν λόγω αποκλεισμός από τη διεκδίκηση του κυπέλλου Ισραήλ ήταν το ποτήρι που ξεχείλισε για τους φίλους της Μακάμπι οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα προσπάθησαν να κάνουν «ντου» στα αποδυτήρια της ομάδας με αποτέλεσμα να φυγαδευτούν, τόσο οι παίκτες από την πίσω πόρτα της «Menora Mivtachim Arena» όσο και ο Έλληνας προπονητής με την συνοδεία security.

Αν μη τι άλλο δεν... βιώνει και τις καλύτερες ημέρες στο Ισραήλ ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, στο όνομα του οποίου οι φίλοι της Μακάμπι έπιναν κρασί το περασμένο διάστημα. Δεν ήταν λίγες οι φορές από τον Νοέμβριο του 2018 όταν και είχε αναλάβει τις τύχες της ομάδας που άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη τους, ενώ παράλληλα του τραγουδούσαν από την εξέδρα «Σ' αγαπώ» σε άπταιστα ελληνικά, έχοντας αναρτήσει και πανό με την μορφή του.

Φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος ρωτήθηκε σχετικά για το μέλλον του μετά τον αποκλεισμό από την Μακάμπι λέγοντας απλά «ρωτήστε την διοίκηση». Οι Ισραηλινοί μπορεί να ξεκίνησαν εξαιρετικά τη σεζόν στην EuroLeague μετρώντας επτά νίκες στα 10 πρώτα ματς, αλλά στη συνέχεια ξεκίνησε... πραγματικός κατήφορος!

Τα προβλήματα με τον κορονοϊό επηρέασαν την ομάδα, η χημεία άρχισε να χάνεται και το εορταστικό κλίμα έφτασε στο σημείο να μετατραπεί σε... εμπόλεμη κατάσταση. Και φυσικά τα πάντα ξεκίνησαν από τα αρνητικά αποτελέσματα για την εσωστρέφεια και τα προβλήματα. Στην EuroLeague η Μακάμπι μέτρησε στη συνέχεια οκτώ σερί ήττες πριν νικήσει εντός έδρας τον Ολυμπιακό και βρεθεί εκ νέου στον στόχο της οκτάδας με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια για το 11-12 ρεκόρ.

Μάλιστα πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό και αφού είχε προηγηθεί η 8η σερί ήττα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τη Μονακό, αμέσως το όνομά του συζητήθηκε έντονα για αποχώρηση αλλά η διοίκηση της Μακάμπι είχε φροντίσει να στηρίξει τον Έλληνα προπονητή, εξηγώντας ότι «η διοίκηση θέλει να βάλει τέλος στις φημολογίες και να ξεκαθαρίσει ότι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα συνεχίσει να είναι ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ».

Εντός των συνόρων τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια όπως τα προηγούμενα χρόνια που κυριαρχούσε! Η Μακάμπι μετράει ήδη έξι ήττες σε 15 ματς του πρωταθλήματος Ισραήλ και έφτασε στο σημείο να ακολουθεί στην κατάταξη τις Μπνέι Ερτζελία και Χάποελ Ιερουσαλήμ οι οποίοι έχουν από 10-5 ρεκόρ. Όμως το... κερασάκι στην τούρτα ήταν ο νοκ άουτ αποκλεισμός από τον τελικό του Κυπέλλου Ισραήλ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το... απόλυτο χάος στο Τελ Αβίβ και ο Σφαιρόπουλος να βρίσκεται στο «μάτι του Κυκλώνα».

Maccabi Tel Aviv fans tried to break into the team's locker room after the loss in Israel Cup against Hapoel Tel Aviv 😳



Coach Ioannis Sfairopoulos was escorted by the security.



🎥 @sport5il pic.twitter.com/HFSanoggFP