Ο Ρόμαν Σόρκιν δεν είναι ικανοποιημένος από το συμβόλαιό του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ζητάει αύξηση των αποδοχών του, την ώρα που συγκρίνει τα χρήματα που παίρνει με αυτά των Μαντάρ και Μπλατ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της και να αυξήσει το μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει. Ο Ρόμαν Σόρκιν ο οποίος είναι από τους παλιότερους στην ομάδα, δεν είναι ικανοποιημένος με το συμβόλαιό του και ζητάει αύξηση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ισραηλινό μέσο, ο σέντερ δεν είναι ευχαριστημένος από τα 900.000 δολάρια που παίρνει, ζητώντας αύξηση, με τη Μακάμπι να του προσφέρει 1.2 εκατομμύρια!

Ωστόσο η πλευρά του παίκτη, καθώς και ο αθλητής, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την βελτιωμένη πρόταση και ο σύλλογος δεν είναι διατεθειμένος να την επαναφέρει. Μάλιστα ο Σόρκιν συγκρίνει το συμβόλαιό του, με αυτό των Μπλατ και Μαντάρ με τον πρώτο να αμείβεται με 1.5 εκατομμύρια και τον δεύτερο 1.2.

Ο σέντερ έχει εγγυημένο συμβόλαιο και αναμένεται να παίρνει 900.000 ανά σεζόν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε αδιέξοδο.