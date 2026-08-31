Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Σόρκιν συγκρίνει τα συμβόλαια και ζητάει αύξηση!
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της και να αυξήσει το μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει. Ο Ρόμαν Σόρκιν ο οποίος είναι από τους παλιότερους στην ομάδα, δεν είναι ικανοποιημένος με το συμβόλαιό του και ζητάει αύξηση.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ισραηλινό μέσο, ο σέντερ δεν είναι ευχαριστημένος από τα 900.000 δολάρια που παίρνει, ζητώντας αύξηση, με τη Μακάμπι να του προσφέρει 1.2 εκατομμύρια!
Ωστόσο η πλευρά του παίκτη, καθώς και ο αθλητής, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την βελτιωμένη πρόταση και ο σύλλογος δεν είναι διατεθειμένος να την επαναφέρει. Μάλιστα ο Σόρκιν συγκρίνει το συμβόλαιό του, με αυτό των Μπλατ και Μαντάρ με τον πρώτο να αμείβεται με 1.5 εκατομμύρια και τον δεύτερο 1.2.
Ο σέντερ έχει εγγυημένο συμβόλαιο και αναμένεται να παίρνει 900.000 ανά σεζόν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
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