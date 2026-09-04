Μακάμπι Τελ Αβίβ: Φιλική ήττα για την «ομάδα του λαού»
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε με ήττα τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν! Η ομάδα του Όντεντ Κάτας παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες απέναντι στην Μπνέι Ερτζλίγια (84-86) και έδειξε πως είναι ακόμη ανέτοιμη. Ωστόσο οι εξάκις Πρωταθλητές Ευρώπης μπορούν να... χαμογελούν για την κυριαρχική εμφάνιση του νεοαποκτηθέντα Κίτον Γουάλας.
Ο 27χρονος γκαρντ που αποκτήθηκε από το NBA για δύο χρόνια σε 25 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 20 πόντους (7/12 σουτ, 3/5 τρίποντα), ενώ μοίρασε 4 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ, σε ένα πρώτο θετικότατο δείγμα γραφής.
Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τέξας και από το 2021-24 αγωνίστηκε στη G-League με τις θυγατρικές των Κλίπερς και των Χοκς.
משחק האימון הראשון הסתיים ב-86:84 לבני הרצליה. קיטון וואלאס הוביל את הצהובים עם 20 נקודות pic.twitter.com/r3LwMU6QHd— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 3, 2026
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