«Ποδαρικό» με το... αριστερό έκανε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στα φιλικά καθώς ηττήθηκε με 86-84 από την Μπνέι Ερτζλίγια.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε με ήττα τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν! Η ομάδα του Όντεντ Κάτας παρουσίασε αμυντικές αδυναμίες απέναντι στην Μπνέι Ερτζλίγια (84-86) και έδειξε πως είναι ακόμη ανέτοιμη. Ωστόσο οι εξάκις Πρωταθλητές Ευρώπης μπορούν να... χαμογελούν για την κυριαρχική εμφάνιση του νεοαποκτηθέντα Κίτον Γουάλας.

Ο 27χρονος γκαρντ που αποκτήθηκε από το NBA για δύο χρόνια σε 25 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 20 πόντους (7/12 σουτ, 3/5 τρίποντα), ενώ μοίρασε 4 ασίστ και μάζεψε 3 ριμπάουντ, σε ένα πρώτο θετικότατο δείγμα γραφής.

Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Τέξας και από το 2021-24 αγωνίστηκε στη G-League με τις θυγατρικές των Κλίπερς και των Χοκς.