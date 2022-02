Ο Γιούρε Ζντοβτς θα έχει στην διαθέση του τους Παούλιους Γιανκούνας και Γιάνις Στρέλνιεκς απόψε (20:00) κόντρα στην Μακάμπι, εντούτοις δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μάντας Καλνιέτις και Τζος Νέμπο.

Η Ζάλγκιρις υποδέχεται στο Κάουνας στις 8μ.μ. την Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague κι ο κόουτς Γιούρε Ζντοβτς αναμένεται να έχει ξανά στην διάθεση του τον αρχηγό Παούλιους Γιανκούνας (covid) καθώς και τον Γιάνις Στρέλνιεκς (πόδι), οι οποίοι απουσίασαν από τα τελευταία ματς των πρωταθλητών Λιθουανίας.

Αντίθετα, ο Μάντας Καλνιέτις είναι εκτός με τραυματισμό που αποκόμισε στο πρόσφατο παιχνίδι με την Νεπτούνας, όπως κι ο Τζος Νέμπο που δεν έχει επανέλθει από τον κορονοϊό.

Συγχρόνως, αναμένεται κι η ευρωπαϊκή επανεμφάνιση του Ζοφρί Λοβέρν, έπειτα από ένα τετράμηνο στα... πιτς με σοβαρό πρόβλημα κι επέμβαση τον ώμο του.

