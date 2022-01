Την διάγνωση του Νέμπο με Covid-19 ανακοίνωσαν οι Λιθουανοί μετά την αναβολή του ματς με τους «πράσινους» στο ΟΑΚΑ (26/01). Θετικός και ο γυμναστής της ομάδας, ενώ ο Ζντοβτς παρουσίασε αρνητικό τεστ παρά τα συμπτώματα.

Δίχως τέλος τα προβλήματα στο στρατόπεδο της Ζάλγκιρις, αφού οι Λιθουανοί λίγη ώρα μετά την αναβολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ανακοίνωσαν πως σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν δύο νέα θετικά κρούσματα.

Στις απουσίες, λοιπόν, των Παούλιους Γιανκούνας, Αρτούρας Μιλάκνις και Τάι Ουέμπστερ που βρίσκονται σε καραντίνα και εκείνη του Γιάνις Στρέλνιεκς λόγω τραυματισμού, έρχεται να προστεθεί και εκείνη του σέντερ Τζος Νέμπο, ο οποίος ήταν επίσης θετικός στον κορονοϊό και θα τεθεί εκτός για το επόμενο διάστημα.

Το δεύτερο κρούσμα στην ομάδα αφορά τον γυμναστή, ενώ ο Γιούρι Ζντοβτς είχε αρνητικό τεστ παρά τα συμπτώματα γρίπης που παρουσίασε. Για προληπτικούς λόγους την προπόνηση της ομάδας πραγματοποίησε ο βοηθός του.

