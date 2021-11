Mίτσιτς: Ο MVP δεν έχει μάθει να χάνει (vid)

Η Εφές θέλει να ξεκινήσει την αντεπίθεση της και ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι έτοιμος να πάρει τα... όπλα ξανά.

Η αλήθεια είναι πως ουδείς περίμενε να έχει Εφές ρεκόρ 3-6 μετά τις 9 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ την τελευταία διετία.

Οι Τούρκοι ψάχνονται στο ξεκίνημα της Euroleague και δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομαδάρα που τα σάρωσε όλα στο διάβα της την περσινή σεζόν με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Απέναντι στην Άλμπα έδειξε πως υπάρχουν ακόμα σημάδια... ζωής, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να βγαίνει μπροστά και να την οδηγεί. Το Gazzetta γράφει για τον MVP που καλείται να γίνει μπροστάρης στην αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι Τούρκοι.

MVP got it done tonight 💪 #EveryGameMatters pic.twitter.com/4cztCPKpud