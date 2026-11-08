Εφές - Τόφας 87-93: Νέα γκέλα για την Αναντολού
Μετά την ήττα από την Παρί, η Εφές δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, υποδέχθηκε την Τόφας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και γνώρισε την ήττα με 93-87.
Κορυφαίοι για την Τόφας σε αυτό το πολύ μεγάλο διπλό, ήταν οι Μπράις Τζόουνς (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τέρελ Κάρτερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από πλευράς Εφές, ξεχώρισε ο Ντάρον Ράσελ με 14 πόντους και 12 ασίστ.
Η Εφές γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και πλέον έχει ρεκόρ 5-2.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 38-46, 69-67, 87-93
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|4
|Santi Yusta *
|16:43
|13
|5/7 (71.4%)
|2/3 (66.7%)
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|+1
|13
|5
|Dario Saric *
|16:05
|8
|3/7 (42.9%)
|3/7 (42.9%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|0
|0
|+1
|9
|11
|Fatts Russell *
|29:43
|14
|3/10 (30.0%)
|2/6 (33.3%)
|1/4 (25.0%)
|7/8 (87.5%)
|0
|0
|0
|12
|3
|3
|0
|0
|+7
|18
|23
|David Mutaf *
|17:57
|13
|5/6 (83.3%)
|2/2 (100%)
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|+14
|15
|24
|Ercan Osmani *
|24:46
|4
|2/5 (40.0%)
|2/3 (66.7%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|3
|5
|2
|3
|2
|0
|0
|+1
|7
|2
|Darius Karutasu
|05:39
|2
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-6
|1
|3
|Jordan Lloyd
|21:13
|10
|2/4 (50.0%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33.3%)
|5/7 (71.4%)
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|8
|17
|Collin Malcolm
|26:15
|7
|3/5 (60.0%)
|2/4 (50.0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-15
|7
|19
|Burak Can Yıldızlı
|DNP
|20
|Bruno Fernando
|24:36
|12
|3/7 (42.9%)
|3/6 (50.0%)
|0/1 (0%)
|6/6 (100%)
|2
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|-8
|10
|22
|Cameron Payne
|06:38
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|33
|Erkan Yılmaz (K)
|10:25
|2
|0/6 (0%)
|0/2 (0%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|4
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|-13
|1
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|87
|28/60 (46.7%)
|19/37 (51.4%)
|9/23 (39.1%)
|22/27 (81.5%)
|11
|14
|25
|24
|15
|10
|0
|2
|-
|93
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|5
|Santi Yusta *
|27:44
|14
|5/5 (100%)
|5/5 (100%)
|0/0 (0%)
|4/4 (100%)
|2
|3
|5
|2
|3
|2
|1
|0
|+13
|21
|6
|Dario Saric *
|21:21
|6
|2/7 (28.6%)
|2/5 (40.0%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|-1
|4
|32
|Fatts Russell (K) *
|27:47
|20
|6/10 (60.0%)
|5/9 (55.6%)
|1/1 (100%)
|7/8 (87.5%)
|1
|1
|2
|5
|5
|1
|1
|0
|+6
|19
|33
|David Mutaf *
|22:53
|16
|6/10 (60.0%)
|5/8 (62.5%)
|1/2 (50.0%)
|3/3 (100%)
|0
|0
|0
|6
|1
|2
|0
|0
|+5
|19
|44
|Ercan Osmani *
|18:04
|6
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|+8
|8
|4
|Darius Karutasu
|DNP
|10
|Jordan Lloyd
|18:58
|4
|2/8 (25.0%)
|2/6 (33.3%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|-1
|15
|Collin Malcolm
|22:20
|16
|6/8 (75.0%)
|4/6 (66.7%)
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|1
|5
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|+5
|20
|17
|Burak Can Yıldızlı
|14:27
|9
|4/5 (80.0%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-12
|8
|22
|Bruno Fernando
|17:47
|2
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|+5
|5
|24
|Cameron Payne
|04:49
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|0
|55
|Erkan Yılmaz
|03:50
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|+8
|1
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|TOTAL
|200:00
|93
|34/59 (57.6%)
|29/46 (63.0%)
|5/13 (38.5%)
|20/23 (87.0%)
|11
|20
|31
|18
|17
|7
|2
|2
|-
|104
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