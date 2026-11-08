Εφές - Τόφας 87-93: Νέα γκέλα για την Αναντολού

Εφές - Τόφας 87-93: Νέα γκέλα για την Αναντολού

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Η Αναντολού Εφές γνώρισε την ήττα στην έδρα της από την Τόφας με 93-87 για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Μετά την ήττα από την Παρί, η Εφές δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, υποδέχθηκε την Τόφας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και γνώρισε την ήττα με 93-87.

Κορυφαίοι για την Τόφας σε αυτό το πολύ μεγάλο διπλό, ήταν οι Μπράις Τζόουνς (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τέρελ Κάρτερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από πλευράς Εφές, ξεχώρισε ο Ντάρον Ράσελ με 14 πόντους και 12 ασίστ.

Η Εφές γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και πλέον έχει ρεκόρ 5-2.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 38-46, 69-67, 87-93

Anadolu Efes
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
4Santi Yusta *16:43135/7 (71.4%)2/3 (66.7%)3/4 (75.0%)0/0 (0%)02222000+113
5Dario Saric *16:0583/7 (42.9%)3/7 (42.9%)0/0 (0%)2/2 (100%)21322200+19
11Fatts Russell *29:43143/10 (30.0%)2/6 (33.3%)1/4 (25.0%)7/8 (87.5%)000123300+718
23David Mutaf *17:57135/6 (83.3%)2/2 (100%)3/4 (75.0%)0/0 (0%)00020100+1415
24Ercan Osmani *24:4642/5 (40.0%)2/3 (66.7%)0/2 (0%)0/0 (0%)23523200+17
2Darius Karutasu05:3921/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)0/2 (0%)01100100-61
3Jordan Lloyd21:13102/4 (50.0%)1/1 (100%)1/3 (33.3%)5/7 (71.4%)20200000-88
17Collin Malcolm26:1573/5 (60.0%)2/4 (50.0%)1/1 (100%)0/0 (0%)20211000-157
19Burak Can YıldızlıDNP
20Bruno Fernando24:36123/7 (42.9%)3/6 (50.0%)0/1 (0%)6/6 (100%)21301002-810
22Cameron Payne06:3821/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)0112100004
33Erkan Yılmaz (K)10:2520/6 (0%)0/2 (0%)0/4 (0%)2/2 (100%)04411100-131
-Team / Coach------11210000--
-TOTAL200:008728/60 (46.7%)19/37 (51.4%)9/23 (39.1%)22/27 (81.5%)11142524151002-93
Tofas
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
5Santi Yusta *27:44145/5 (100%)5/5 (100%)0/0 (0%)4/4 (100%)23523210+1321
6Dario Saric *21:2162/7 (28.6%)2/5 (40.0%)0/2 (0%)2/2 (100%)21322000-14
32Fatts Russell (K) *27:47206/10 (60.0%)5/9 (55.6%)1/1 (100%)7/8 (87.5%)11255110+619
33David Mutaf *22:53166/10 (60.0%)5/8 (62.5%)1/2 (50.0%)3/3 (100%)00061200+519
44Ercan Osmani *18:0462/3 (66.7%)2/2 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)02211100+88
4Darius KarutasuDNP
10Jordan Lloyd18:5842/8 (25.0%)2/6 (33.3%)0/2 (0%)0/0 (0%)00001000-3-1
15Collin Malcolm22:20166/8 (75.0%)4/6 (66.7%)2/2 (100%)2/2 (100%)15600000+520
17Burak Can Yıldızlı14:2794/5 (80.0%)3/3 (100%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)10101000-128
22Bruno Fernando17:4721/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0/1 (0%)0/0 (0%)04421000+55
24Cameron Payne04:4900/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/2 (0%)11200000-70
55Erkan Yılmaz03:5000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)02200100+81
-Team / Coach------31402000--
-TOTAL200:009334/59 (57.6%)29/46 (63.0%)5/13 (38.5%)20/23 (87.0%)1120311817722-104
@Photo credits: eurokinissi
     

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