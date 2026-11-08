Η Αναντολού Εφές γνώρισε την ήττα στην έδρα της από την Τόφας με 93-87 για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Μετά την ήττα από την Παρί, η Εφές δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, υποδέχθηκε την Τόφας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και γνώρισε την ήττα με 93-87.

Κορυφαίοι για την Τόφας σε αυτό το πολύ μεγάλο διπλό, ήταν οι Μπράις Τζόουνς (20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τέρελ Κάρτερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από πλευράς Εφές, ξεχώρισε ο Ντάρον Ράσελ με 14 πόντους και 12 ασίστ.

Η Εφές γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και πλέον έχει ρεκόρ 5-2.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 38-46, 69-67, 87-93

Anadolu Efes # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Santi Yusta * 16:43 13 5/7 (71.4%) 2/3 (66.7%) 3/4 (75.0%) 0/0 (0%) 0 2 2 2 2 0 0 0 +1 13 5 Dario Saric * 16:05 8 3/7 (42.9%) 3/7 (42.9%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 1 3 2 2 2 0 0 +1 9 11 Fatts Russell * 29:43 14 3/10 (30.0%) 2/6 (33.3%) 1/4 (25.0%) 7/8 (87.5%) 0 0 0 12 3 3 0 0 +7 18 23 David Mutaf * 17:57 13 5/6 (83.3%) 2/2 (100%) 3/4 (75.0%) 0/0 (0%) 0 0 0 2 0 1 0 0 +14 15 24 Ercan Osmani * 24:46 4 2/5 (40.0%) 2/3 (66.7%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 3 5 2 3 2 0 0 +1 7 2 Darius Karutasu 05:39 2 1/2 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -6 1 3 Jordan Lloyd 21:13 10 2/4 (50.0%) 1/1 (100%) 1/3 (33.3%) 5/7 (71.4%) 2 0 2 0 0 0 0 0 -8 8 17 Collin Malcolm 26:15 7 3/5 (60.0%) 2/4 (50.0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 1 0 0 0 -15 7 19 Burak Can Yıldızlı DNP 20 Bruno Fernando 24:36 12 3/7 (42.9%) 3/6 (50.0%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 2 1 3 0 1 0 0 2 -8 10 22 Cameron Payne 06:38 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4 33 Erkan Yılmaz (K) 10:25 2 0/6 (0%) 0/2 (0%) 0/4 (0%) 2/2 (100%) 0 4 4 1 1 1 0 0 -13 1 - Team / Coach - - - - - - 1 1 2 1 0 0 0 0 - - - TOTAL 200:00 87 28/60 (46.7%) 19/37 (51.4%) 9/23 (39.1%) 22/27 (81.5%) 11 14 25 24 15 10 0 2 - 93