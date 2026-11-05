Ανατολού Έφες - Παρί 90-95: Τρίτο διπλό για τους Γάλλους

Βασίλης Βλαχόπουλος
Η Παρί πέτυχε την 3η διαδοχική εκτός έδρας νίκη της καθώς επικράτησε (90-95) στην Κωνσταντινούπολη με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί και παρά το τρομερό παιχνίδι του Πέιν.

Συμβαίνει σπάνια σε ομάδα η οποία βρίσκεται στα χαμηλά πατώματα της Euroleague αλλά η Παρί το κατάφερε με τις τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες της. Η γαλλική ομάδα στηρίχθηκε στην πολυφωνία της και στις βοήθεια που πήρε από τον πάγκο καθώς η Έφες είδε τον Κάμερον Πέιν να κάνει ατομικό ρεκόρ πόντων. Όλα κρίθηκαν στο άστοχο σουτ τριών πόντων του Σάριτς 5'' πριν το τέλος όπου η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Κροάτη φόργουορντ.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε μονομαχία του Κάμερον Πέιν (16π.) με την Παρί καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή της Έφες στην επίθεση και μάταια προσπάθησε να βρει συμπαραστάτη (26-23, 10’) πλην του Μπρούνο Φερνάντες (7π., 7 ριμπ.). Αντιθέτως, η Παρί είχε επιθετική πολυφωνία προεξεχόντων των Ιφί και Ρότεν επιβάλλοντας μάλιστα και το παιχνίδι που λατρεύει – αυτό των πολλών κατοχών και της άμεσης εκτέλεσης. Ο πρώτος τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δέκα πόντους και έξι ασίστ, αυτός ήταν και ο λόγος του +6 (36-42) με το οποίο πήγε η γαλλική ομάδα στ’ αποδυτήρια.

Ο Κόλιν Μάλκολμ μπήκε στην εξίσωση του παιχνιδιού με επτά διαδοχικούς πόντους στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου αλλά από το... πουθενά δημιουργήθηκε αντίπαλο δέος με εκτελεστική δεινότητα του Τι Τζέι Ουόρεν (48-54, 23'). Φτάνοντας στους 23 πόντους και κάνοντας ατομικό ρεκόρ, ο Πέιν ηγήθηκε στην ανατροπή (61-59, 26:30) για την Έφες. Στο καταιγιστικό 3ο δεκάλεπτο ο Μάλκολμ σημείωσε 13 πόντους και στο τέλος αυτού η Έφες προηγήθηκε με 70-66.

Οι ανατροπές συνεχίστηκαν και στην τελευταία περίοδο καθώς η Παρί βρήκε πόντους και από τους παγκίτες όπως ο Περέιρα (76-78, 34'). Η Έφες έδειξε να ξεμένει από δυνάμεις (83-89, 37') και λύσεις σε αντίθεση με την ψύχραιμη διαχείριση των επιθέσεων από τους Γάλλους. Εκεί Μάλκολμ και Πέιν επιχείρησαν να κρατήσουν όρθια την Έφες (90-91) αλλά η Παρί είχε την κατοχή 25'' πριν το τέλος. Υποχρεωτικά οι γηπεδούχοι έστειλαν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των βολών

 

Στην κρισιμότερη επίθεση του αγώνα (90-93) ο Ρότεν έκοψε τον Πέιν σε προσπάθεια τριών πόντων και στην εναπομείνασα επίθεση των 10'' ο Σάριτς εκτέλεσε τρίποντο και είδε την μπάλα να... μπαίνει και να βγαίνει από το καλάθι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… βρήκε περισσότερους πρωταγωνιστές, είχε και την τύχη με το μέρος της με το άσχημο παιχνίδι που έπαιξε η μπάλα στον Σάριτς στην κρισιμότερη επίθεση του αγώνα.

MVP… καταπληκτικός Ιφί με 28 πόντους, εννιά ασίστ και ώριμο παιχνίδι

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ουόρεν, Ρότεν καθώς ο Ετέιν εξελίχθηκε σε πρόσωπο κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάμερον Πέιν έκανε τρομερό παιχνίδι και ατομικό ρεκόρ πόντων με 33. Εξαιρετικός ήταν και ο Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος επίσης έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Λόιντ, Γιούστα και Στρατζέλ ήταν απογοητευτικοί για την Έφες ενώ ο Σάριτς έκανε airball 100'' πριν το τέλος. Απαρατήρητος και ο Τζόουνς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… η Παρί συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (100-107) αλλά κέρδισε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95

ANADOLU EFES ISTANBUL90
Coach: Pablo Laso
PLAYERMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKBLK AGOF COF DPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
3J. Loyd *23:1331/333.3%0/20.0%1/250.0%10131100332
4S. Yusta11:3320/50.0%0/00.0%2/2100.0%40401201131
5D. Saric *30:10101/333.3%2/540.0%2/2100.0%167502002215
9G. Papagiannis03:1100/00.0%0/00.0%0/00.0%01100000100
11D. Russell00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
17C. Malcolm *31:55206/6100.0%2/633.3%2/366.7%246202103221
20B. Fernando *23:52145/771.4%0/00.0%4/580.0%1910312003323
22C. Payne *30:05335/1050.0%7/1353.8%2/366.7%022712013429
24E. Osmani04:5221/250.0%0/10.0%0/00.0%02200000013
32M. Strazel24:2941/250.0%0/40.0%2/2100.0%01152400124
33E. Yilmaz02:4800/00.0%0/00.0%0/00.0%01100000001
88K. Jones13:5220/00.0%0/00.0%2/2100.0%00000000211
TEAM51600000006
TOTAL200:009020/3852.6%11/3135.5%17/2181.0%14274125615121921106
* Starting Five | OREB: Offensive Rebounds | DREB: Defensive Rebounds | PIR: Performance Index Rating
PARIS BASKETBALL95
Coach: Maxime Lefevre
PLAYERMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKBLK AGOF COF DPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1T. Warren *13:44133/650.0%2/450.0%1/1100.0%145201004111
2N. Hifi *24:43286/966.7%3/560.0%7/7100.0%246904002739
4L. Cavaliere11:1421/1100.0%0/00.0%0/00.0%00001000113
7S. Herrera *20:5950/00.0%1/333.3%2/366.7%01100000014
8J. Rhoden22:21147/887.5%0/00.0%0/00.0%033100102016
9T. Etienne22:29123/475.0%2/1020.0%0/10.0%00001000146
11J. Ayayi11:0520/10.0%0/30.0%2/2100.0%0001030021-5
13A. Dokossi13:0300/30.0%0/00.0%0/00.0%36910400212
15M. Faye *11:3073/3100.0%0/00.0%1/250.0%00000100313
20J. Morgan *17:3930/10.0%1/425.0%0/00.0%0110100120-2
24A. Johnson15:5110/10.0%0/00.0%1/250.0%23520000017
45M. Pereira15:2283/475.0%0/00.0%2/2100.0%314120102114
TEAM03300000003
TOTAL200:009526/4163.4%9/2931.0%16/2080.0%11263717513212119101
* Starting Five | OREB: Offensive Rebounds | DREB: Defensive Rebounds | PIR: Performance Index Rating

     

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