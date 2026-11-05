Η Παρί πέτυχε την 3η διαδοχική εκτός έδρας νίκη της καθώς επικράτησε (90-95) στην Κωνσταντινούπολη με πρωταγωνιστή τον Ναντίρ Ιφί και παρά το τρομερό παιχνίδι του Πέιν.

Συμβαίνει σπάνια σε ομάδα η οποία βρίσκεται στα χαμηλά πατώματα της Euroleague αλλά η Παρί το κατάφερε με τις τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες της. Η γαλλική ομάδα στηρίχθηκε στην πολυφωνία της και στις βοήθεια που πήρε από τον πάγκο καθώς η Έφες είδε τον Κάμερον Πέιν να κάνει ατομικό ρεκόρ πόντων. Όλα κρίθηκαν στο άστοχο σουτ τριών πόντων του Σάριτς 5'' πριν το τέλος όπου η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Κροάτη φόργουορντ.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε μονομαχία του Κάμερον Πέιν (16π.) με την Παρί καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή της Έφες στην επίθεση και μάταια προσπάθησε να βρει συμπαραστάτη (26-23, 10’) πλην του Μπρούνο Φερνάντες (7π., 7 ριμπ.). Αντιθέτως, η Παρί είχε επιθετική πολυφωνία προεξεχόντων των Ιφί και Ρότεν επιβάλλοντας μάλιστα και το παιχνίδι που λατρεύει – αυτό των πολλών κατοχών και της άμεσης εκτέλεσης. Ο πρώτος τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δέκα πόντους και έξι ασίστ, αυτός ήταν και ο λόγος του +6 (36-42) με το οποίο πήγε η γαλλική ομάδα στ’ αποδυτήρια.

Ο Κόλιν Μάλκολμ μπήκε στην εξίσωση του παιχνιδιού με επτά διαδοχικούς πόντους στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου αλλά από το... πουθενά δημιουργήθηκε αντίπαλο δέος με εκτελεστική δεινότητα του Τι Τζέι Ουόρεν (48-54, 23'). Φτάνοντας στους 23 πόντους και κάνοντας ατομικό ρεκόρ, ο Πέιν ηγήθηκε στην ανατροπή (61-59, 26:30) για την Έφες. Στο καταιγιστικό 3ο δεκάλεπτο ο Μάλκολμ σημείωσε 13 πόντους και στο τέλος αυτού η Έφες προηγήθηκε με 70-66.

Οι ανατροπές συνεχίστηκαν και στην τελευταία περίοδο καθώς η Παρί βρήκε πόντους και από τους παγκίτες όπως ο Περέιρα (76-78, 34'). Η Έφες έδειξε να ξεμένει από δυνάμεις (83-89, 37') και λύσεις σε αντίθεση με την ψύχραιμη διαχείριση των επιθέσεων από τους Γάλλους. Εκεί Μάλκολμ και Πέιν επιχείρησαν να κρατήσουν όρθια την Έφες (90-91) αλλά η Παρί είχε την κατοχή 25'' πριν το τέλος. Υποχρεωτικά οι γηπεδούχοι έστειλαν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των βολών

Στην κρισιμότερη επίθεση του αγώνα (90-93) ο Ρότεν έκοψε τον Πέιν σε προσπάθεια τριών πόντων και στην εναπομείνασα επίθεση των 10'' ο Σάριτς εκτέλεσε τρίποντο και είδε την μπάλα να... μπαίνει και να βγαίνει από το καλάθι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… βρήκε περισσότερους πρωταγωνιστές, είχε και την τύχη με το μέρος της με το άσχημο παιχνίδι που έπαιξε η μπάλα στον Σάριτς στην κρισιμότερη επίθεση του αγώνα.

MVP… καταπληκτικός Ιφί με 28 πόντους, εννιά ασίστ και ώριμο παιχνίδι

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ουόρεν, Ρότεν καθώς ο Ετέιν εξελίχθηκε σε πρόσωπο κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάμερον Πέιν έκανε τρομερό παιχνίδι και ατομικό ρεκόρ πόντων με 33. Εξαιρετικός ήταν και ο Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος επίσης έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Λόιντ, Γιούστα και Στρατζέλ ήταν απογοητευτικοί για την Έφες ενώ ο Σάριτς έκανε airball 100'' πριν το τέλος. Απαρατήρητος και ο Τζόουνς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… η Παρί συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (100-107) αλλά κέρδισε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95

ANADOLU EFES ISTANBUL 90 Coach: Pablo Laso PLAYER MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK BLK AG OF C OF D PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 3 J. Loyd * 23:13 3 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 3 3 2 4 S. Yusta 11:33 2 0/5 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 4 0 4 0 1 2 0 1 1 3 1 5 D. Saric * 30:10 10 1/3 33.3% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 1 6 7 5 0 2 0 0 2 2 15 9 G. Papagiannis 03:11 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11 D. Russell 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 31:55 20 6/6 100.0% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 2 4 6 2 0 2 1 0 3 2 21 20 B. Fernando * 23:52 14 5/7 71.4% 0/0 0.0% 4/5 80.0% 1 9 10 3 1 2 0 0 3 3 23 22 C. Payne * 30:05 33 5/10 50.0% 7/13 53.8% 2/3 66.7% 0 2 2 7 1 2 0 1 3 4 29 24 E. Osmani 04:52 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 32 M. Strazel 24:29 4 1/2 50.0% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 5 2 4 0 0 1 2 4 33 E. Yilmaz 02:48 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 88 K. Jones 13:52 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 TEAM 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL 200:00 90 20/38 52.6% 11/31 35.5% 17/21 81.0% 14 27 41 25 6 15 1 2 19 21 106 * Starting Five | OREB: Offensive Rebounds | DREB: Defensive Rebounds | PIR: Performance Index Rating