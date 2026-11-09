«Καρφιά» Κουτλουάι σε Στραζέλ: «Δεν είναι ελίτ παίκτης»!
Στο στόχαστρο του Ιμπραήμ Κουτλουάι βρέθηκε ο Μάθιου Στραζέλ, αναλύοντας τις αρετές του Γάλλου γκαρντ, που αγωνίζεται φέτος στην Αναντολού Εφές. Ο γκαρντ της Τουρκικής ομάδας που προέρχεται από τη Μονακό έγινε αποδέκτης σκληρής κριτικής από τον παλαίμαχο Τούρκο άσο.
«Ο Στραζέλ πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά του, αυτό είναι ξεκάθαρο. Χειρονομίες, υφάκι, μορφασμοί, μια συνεχής γκρίνια...» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιμπραήμ Κουτλουάι αναλύοντας την αγωνιστική συμπεριφορά του Μάθιου Στραζέλ.
«Ακόμα είναι υποψήφιος για να γίνει ένας καλός παίκτης στη Euroleague, δεν είναι καν καλός παίκτης ακόμα, δεν είναι ελίτ παίκτης» συμπλήρωσε.
Αναμφίβολα, η κριτική του Ιμπραήμ Κουτλουάι είναι σκληρή ειδικά για έναν παίκτη που κάνει μεγάλη προσπάθεια και δείχνει να έχει προσαρμοστεί στην Αναντολού Εφές, παρότι τα αποτελέσματα (4 νίκες και 6 ήττες) δεν είναι τα καλύτερα για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο.
Ο Μάθιου Στραζέλ σε 10 παιχνίδια στην Euroleague με την τουρκική ομάδα έχει 10.8 πόντους μέσο όρο, 1.4 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά αγώνα σε 22:52 λεπτά που βρίσκεται στο παρκέ.
📍 "Sen EuroLeague'de iyi bir oyuncu olma adayısın, daha iyi oyuncu falan değilsin." 🗣️🔵⚪️ İbrahim Kutluay, Matthew Strazel hakkında: "Strazel'in kendini değiştirmesi lazım, bu net. El kol hareketleri, tavırlar, jestler, mimikler, devamlı bir şikayet... Daha sen EuroLeague'de iyi bir oyuncu olma adayısın, daha iyi oyuncu falan değilsin, elit oyuncu değilsin." (Totem) https://t.co/UdBSkksXgO— Hızlı Hücum (@hizlihucum) November 9, 2026
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