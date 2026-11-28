EuroCup: Αποθέωσε τον Νικ Καλάθη
Μέσω ενός βίντεο το EuroCup αποθέωσε τον Νικ Καλάθη για τις «μαγικές» ασίστ που κάνει.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ εντυπωσιάζει στα παρκέ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και η διοργάνωση τον αποθέωσε γράφοντας: «Δεν ανήκει κάθε αριστούργημα σε μουσείο
Κάποια δημιουργούνται απευθείας από τα χέρια του Νικ Καλάθη!»
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Not every masterpiece belongs in a museum ✨ Some come straight from the hands of Nick Calathes! 🎩 #RoadToGreatness https://t.co/LKAMpHEKba— BKT EuroCup (@EuroCup) November 28, 2026
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