Το EuroCup αποθέωσε τον Νικ Καλάθη για τον τρόπο που παίζει και τις «μαγικές» ασίστ που πραγματοποιεί.

Μέσω ενός βίντεο το EuroCup αποθέωσε τον Νικ Καλάθη για τις «μαγικές» ασίστ που κάνει.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ εντυπωσιάζει στα παρκέ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και η διοργάνωση τον αποθέωσε γράφοντας: «Δεν ανήκει κάθε αριστούργημα σε μουσείο

Κάποια δημιουργούνται απευθείας από τα χέρια του Νικ Καλάθη!»

