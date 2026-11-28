O Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ μίλησε στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης των Μάτζικ, για την απόφαση του να συνεχίσει εκεί, μετά το τέλος της συνεργασίας με τους Μπακς.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ το προηγούμενο διάστημα, με τους «ασπρόμαυρους» να πραγματοποιούν ορισμένες διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ είχε ξεκαθαρίσει πως βασικός του στόχος ήταν να εξασφαλίσει την παραμονή του στο ΝΒΑ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τελικά, ο «KPJ» κατάφερε να βρει την επόμενη επαγγελματική του στέγη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με τους Ορλάντο Μάτζικ να παρουσιάζουν την πρώτη του συνέντευξη ως μέλος της ομάδας. Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή του για τη νέα ευκαιρία που παρουσιάστηκε στην καριέρα του, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Σημαίνει τα πάντα για μένα αυτή η εξέλιξη. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που κάνω, αυτό είναι το όνειρό μου. Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπως αυτή στην οποία βρέθηκα εγώ, θέλεις πάντα να έχεις ευκαιρίες για να παραμείνεις εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία και είμαι ευγνώμων».

Παράλληλα, ο Πόρτερ αναφέρθηκε και στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Ορλάντο, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Πάολο Μπανκέρο, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση. «Ο πρώτος λόγος είναι ο Πάολο. Ξέρετε ότι κατάγομαι από το Σιάτλ. Είναι σα μικρός μου αδερφός και από τότε που επιλέχθηκε στο draft από το Ορλάντο, παρακολουθούσα πάντα την ομάδα εξαιτίας του. Μου αρέσει η κουλτούρα, μου αρέσει το στιλ της ομάδας και όλα τα παιδιά είναι νεαρά. Είμαι κι εγώ ακόμη νέος. Απλώς μου φάνηκε σωστή επιλογή και η πιο κατάλληλη για μένα».