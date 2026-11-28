ΠΑΟΚ: Το βίντεο της ΚΑΕ από την «πρώτη» στο νέο προπονητικό κέντρο
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο... παλάτι του και η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X. Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει και με τη... βούλα ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο και εχθές (27/11) η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε την παρθενική προπόνησή της σε αυτό.
Σήμερα (28/11), η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανήρτησε βίντεο, στο οποίο άπαντες δείχνουν εντυπωσιασμένοι με τις νέες εγκαταστάσεις.
Δείτε το βίντεο:
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Η πρώτη μέρα και η πρώτη προπόνηση του #PAOK στο PAOK BC Training Centre. https://t.co/aZno17tIzE— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 28, 2026
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