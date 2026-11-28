Ο ΠΑΟΚ εγκαινίασε το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο με την «πρώτη» της ομάδας. Το βίντεο της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο... παλάτι του και η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X. Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει και με τη... βούλα ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο και εχθές (27/11) η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε την παρθενική προπόνησή της σε αυτό.

Σήμερα (28/11), η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανήρτησε βίντεο, στο οποίο άπαντες δείχνουν εντυπωσιασμένοι με τις νέες εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο: