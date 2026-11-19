ΠΑΟΚ: Η άλλη... οπτική της νίκης κόντρα στη Μανρέσα (vid)
Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Μανρέσα με 88-80 στην Ισπανία και σημείωσε την έκτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Ο Ταϊρί με 25 πόντους και ο Χάτζινς με 18 ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, τις σημαντικότερες φάσεις, τον παλμό και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών και του κόσμου μετά το σπουδαίο διπλό στην Ιβηρική Χερσόνησο.
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Behind the scenes | 🎥 @BasquetManresa - #PAOKBC https://t.co/wAt7TX9oCj— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 19, 2026
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