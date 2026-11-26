O Ταϊρί έπαθε... πλάκα με το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ (vid)
Το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανοίγει τις πόρτες του, επισήμως από αύριο, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, να αναμένεται να χρησιμοποιήσει τις νέες, εντυπωσιακές εγκαταστάσεις από αύριο, που επιστρέφει από την πενθήμερη άδεια.
Ο Μπριν Ταϊρί και κάποιοι άλλοι παίκτες βρέθηκαν από σήμερα εκεί, με τον ΠΑΟΚ να μοιράζεται ένα βίντεο από την παρουσία του Αμερικανού εκεί, στα social media, στο οποίο ο... ενθουσιασμός του, από όσα βλέπει, δεν κρύβεται.
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