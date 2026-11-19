Ένας ΠΑΟΚ... άνιωθος, χωρίς Όσμαν και Φόστερ, γύρισε από το -15 μέσα στην έδρα της Μανρέσα, με Ταϊρί (25π.) και Χάτζινς (18π.), για να κερδίσει με 80-88!

Δεν καταλαβαίνει από... Τ Ι Π Ο Τ Α! Μετά τον Όσμαν, ο ΠΑΟΚ έχασε και τον Φόστερ, έμεινε στο -15 στην έδρα της Μανρέσα στα μέσα της 3ης περιόδου, κι όμως, με τον Χάτζινς να βάζει μεγάλα σουτ (18π.) και τον Ταϊρί να κάνει μία ακόμα τεράστια εμφάνιση (25π.), έκανε τη μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας με 80-88 μέσα στην έδρα της Μανρέσα, που είχε για πρώτο σκόρερ τον Άλεν (23π.).

Πριν το ντέρμπι κορυφής με τον Άρη το Σάββατο, ο ΠΑΟΚ "αγκάλιασε" τη 2η θέση του ομίλου του στο Eurocup, με το σημερινό διπλό και παρέμεινε σε απόσταση μιας νίκης από τη πρωτοπορο Μπαχτσεσεχίρ, ενώ πήρε ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενόψει του μεγάλου αγώνα που ακολουθεί.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε χωρίς να έχει υπομονή στην επίθεση, με τους Ισπανούς να χτίζουν μομέντουμ από νωρίς (11-4). Η είσοδος του Μήτρου-Λονγκ έφερε δύο λύσεις από μακριά (19-13), με την απάντηση της Μανρέσα να έρχεται από Μπάσας και Άλεν με τον ίδιο τρόπο για το 31-17, ενώ η πρώτη περίοδος, έκλεισε στο 31-19. Με Μουρ, Καλάθη, Χουγκάζ, οι φιλοξενούμενο έκαναν ένα 6-0 στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου (31-25), η Μανρέσα απάντησε άμεσα και παρότι η πικ εν ρολ άμυνα του ΠΑΟΚ, βελτιώθηκε, οι Ισπανοί πίεσαν πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, βρίσκοντας λύσεις από εκεί (39-29). Ο Ταϊρί βρήκε ρυθμό, διαβάζοντας καλύτερα την αντίπαλη άμυνα, με τον ΠΑΟΚ να είναι εύστοχος στις βολές του, αλλά η Μανρέσα, έκανε κάτι ανάλογο, για το 50-43 του ημιχρόνου.

Με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει δύο γκολ-φάουλ στους αντιπάλους του, οι οποίοι τον στόχευσαν στη συνέχεια, η διαφορά πήγε στο +15 για τη Μανρέσα (63-48), αλλά η αντίδραση για τον ΠΑΟΚ, ήρθε με τρίποντα από Χάτζινς (12π.) και Χουγκάζ, για το 64-59. Ο Χάτζινς συνέχισε με ένα ακόμα τρίποντο και ο Αλεξάντερ με γκολ-φάουλ ισοφάρισε (66-66). Αλεξάντερ και Οριόλα είχαν "μία σου και μία μου", ενώ ο Ταϊρί έκλεισε την 3η περίοδο, στο 69-70. Με τρίποντα από Χουγκάζ και Άλεν ξεκίνησε η 4η περίοδος και με ένα ακόμα δύσκολο του Χάτζινς, πήγε στο 74-77. O Μόμπλεϊ έκανε το 77-77 με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο Ταϊρί και ο Γκρέι με ένα μεγάλο τρίποντο, έκαναν το 77-82, ενώ με Ταϊρί, Καλάθη πήγε και στο +9 (77-86). Ουσιαστικά, το παιχνίδι είχε τελειώσει, με το τελικό σκορ να γράφει 80-88.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 50-43, 69-70, 80-88

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στο -15 δεν έχασε την ψυχραιμία του, έβγαλε χαρακτήρα και πήρε αυτό που ήθελε, βρίσκοντας μεγάλα σουτ από Χάτζινς, Χουγκάζ αλλά και Γκρέι στο τέλος

MVP O… Μπριν Ταϊρί για ένα ακόμα παιχνίδι, ήταν ηγετικός για τον ΠΑΟΚ με 25 πόντους και παρότι ήταν άστοχος από μακριά, βρήκε τον τρόπο απειλεί διαρκώς με τα drive του

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Τρέβορ Χάτζινς βγήκε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, βάζοντας 4 τρίποντα και τελειώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τίμι Άλεν ήταν ο μοναδικός της Μανρέσα που είχε συνέπεια στην επίθεση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τζέι Ντι Νότε της Μανρέσα, που είναι σημαντικός άξονας στην επίθεση, έμεινε στους 7 πόντους και δε βοήθησε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι είχε μόλις 3 πόντους, αλλά τους έβαλε με ένα τεράστιο τρίποντο, στο 77-82, που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΟΚ.