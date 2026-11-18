Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την προσωπικότητα που έδειξε ο Άρης απέναντι στη Λε Μαν και τη συνέπεια που έχει αποκτήσει στο να παίρνει νίκες.

Τα αποθέματα ενέργειας δεν ήταν πολλά, αποδείχθηκαν όμως επαρκέστατα για να γίνει η δουλειά. Δεν γίνεται εξάλλου κάθε βράδυ να κυριαρχείς του αντιπάλου. Η άποψη που διατύπωσε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου ήταν απόλυτα ρεαλιστική. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει στην Ευρώπη να νικά με 15-20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορεί επίσης να υπάρχει σχετική απαίτηση για ένα γκρουπ συνύπαρξης δυόμισι μηνών. Παρόλ’ αυτά πρόσφερε μία ακόμη πλούσια παράσταση και οι χιλιάδες φίλοι του Άρη που κατέκλυσαν το Αλεξάνδρειο έφυγαν ξανά «γεμάτοι» και χαμογελαστοί. Τί σπουδαιότερο από αυτό;

Ο Άρης έχει δύο σπουδαίες κατακτήσεις. Είναι συνεπής σε αυτό που θέλει, αλλά και κάνει στο παρκέ. Δεύτερον, έχει αποκτήσει το know how στην εξασφάλιση νικών. Γι’ αυτό απόψε (18/11) νίκησε και τη σκληροτράχηλη Λε Μαν των 10 νικών στους τελευταίους έντεκα αγώνες η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας στη Γαλλία (επειδή έχει έναν αγώνα λιγότερο από την Παρί) και το περασμένο Σαββατοκύριακο έτρεξε με «109» απέναντι στην ευρωλιγκάτη Βιλερμπάν. Αυτά για να ξέρουμε, ποια ομάδα αντιμετώπισε ο Άρης στο Nick Galis Hall. Ένα γκρουπ στην καλύτερή του φάση.

Μετά την επένδυση απεριόριστης ενέργειας απέναντι στον Ολυμπιακό, βασικό ζητούμενο ήταν η αποφυγή της γκέλας και η διατήρηση της ομάδας στο μονοπάτι που θα τη διατηρήσει σε τροχιά διεκδίκησης της πρώτης θέσης. Το δε έλλειμμα ενέργειας – για το οποίο μίλησε και ο 44χρονος κόουτς – δεν φάνηκε τόσο στην επίθεση. Ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου είχε 17 τελικές πάσες για επτά λάθη. Δεν άφησε κανένα αμυντικό ριμπάουντ στα χέρια των Γάλλων και εκτέλεσε με ακρίβεια από μακρινή απόσταση και με ποσοστό στο 57%. Η περιορισμένη ενέργεια φάνηκε στην άμυνα καθώς η Λε Μαν βρήκε τους 33 από τους 44 πόντους της μέσα στη ρακέτα. Τούτο όμως ήταν και απόρροια της ικανότητάς της στην κυκλοφορία της μπάλας και της ταχύτητας των ψηλών της.

Στην κρίσιμη στιγμή, ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε δίνοντας την μπάλα στα χέρια που έπρεπε. Σε αυτά του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς με τις 13 ασίστ και στα αντίστοιχα του Ματ Μόργκαν ο οποίος διανύει εξαιρετική αγωνιστική περίοδο. Επίσης, βούτηξε το μυαλό του στη δεξαμενή της λογικής σημαδεύοντας τα μις ματς και κυρίως τα βαριά πόδια του Κούτα. Έτσι εξασφαλίστηκαν οι βολές που συντήρησαν τη διαφορά πριν ακολουθήσει η έκρηξη του Μόργκαν με τα διαδοχικά τρίποντα. Job done.

Το διαβολεμένο πρόγραμμα για τους «κίτρινους» ολοκληρώνεται το Σάββατο (21/11) στο τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αντικειμενικά, η ομάδα βρίσκεται σε πολύ ευνοϊκότερη θέση απ’ ότι πίστευε ακόμη και ο πιο αισιόδοξος φίλος της. Νίκησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δεν έκανε καμία «γκέλα» πλην αυτή στην Καρδίτσα και βρίσκεται στο 7-1 στο Eurocup έχοντας χάσει μόλις ένα παιχνίδι στο Βελιγράδι απέναντι στη Χαποέλ και σ’ αυτό υποχρεώθηκε στο τέλος να παίξει αποδεκατισμένη. Κυρίως όμως έχει καλλιεργήσει όραμα στον κόσμο της ο οποίος φεύγει πλούσιος σε συναισθήματα από το Αλεξάνδρειο. Κι όλ’ αυτά, έχοντας χάσει τον παίκτη-κλειδί (σ. σ. Χαραλαμπόπουλος) στη σύνδεση περιφέρειας και γραμμής των ψηλών αλλά και τον Στέφαν Γιόβιτς του οποίου η παρουσία ήταν απαραίτητη για τις ανάσες του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.