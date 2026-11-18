Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Άρη.

Ο Άρης επικράτησε (96-86) της Λε Μαν στο Nick Galis Hall και συνέχισε το κυνήγι της Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την κατάκτηση της 1ης θέσης στον όμιλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε τη νίκη της ομάδας του, αλλά και το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτκά

«Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου. Δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι μετά από μια τέτοια νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί ξοδέψαμε πολλή ενέργεια σε εκείνο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ομάδα ταπεινή, ανταγωνιστική και συγκεντρωμένη. Τα παιδιά έκαναν πολύ καλή δουλειά απέναντι στη Λε Μαν, η οποία είχε πολύ καλό ρεκόρ και αγωνίζεται σε υψηλό ρυθμό. Όλοι πρόσφεραν κάτι στη νίκη και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που γεμίζουν το γήπεδο».

Για τα στοιχεία που κρατάει από την εμφάνιση της ομάδας: «Δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα, ήμασταν συνεχώς μπροστά στο σκορ. Αν θεωρούμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι με 20-15 πόντους διαφορά, δεν συμφωνώ, γιατί και οι αντίπαλοι παίζουν μπάσκετ. Όταν χρειάστηκε, πήραμε τις σωστές αποφάσεις, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και φτάσαμε στη νίκη».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα ακόμη ντέρμπι. Παίζουμε συνεχόμενα ντέρμπι το τελευταίο διάστημα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει κάποιο νέο δεδομένο και δεν κοιτάμε τη βαθμολογία. Θα πάμε να παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι. Έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια το τελευταίο διάστημα και θα πάμε εκεί για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».