Εντυπωσιακός ο Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς, καθώς τελείωσε το παιχνίδι κόντρα στη Λε Μαν με 13 ασίστ.

Την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχθηκαν τη Λε Μαν για την 8η αγωνιστική του EuroCup και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 96-86.

Τρομερό παιχνίδι έκανε ο Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς, ο οποίος πέτυχε double-double. Ο έμπειρος γκαρντ, τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους (6/7 βολές, 1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ντιμιτρίγιεβιτς «έσπασε» το ρεκόρ του σε ασίστ, τόσο στο EuroCup, όσο και στη EuroLeague. Οι περισσότερες που είχε βγάλει σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα, ήταν κόντρα στον Προμηθέα το 2021 για το EuroCup, όπου είχε 11.

Το ρεκόρ του στη EuroLeague, ήταν οι 10.