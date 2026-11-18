Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 96-86 στο Nick Galis Hall, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής στον όμιλό του, ενώ ο κόσμος του έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Άρης επικράτησε (96-86) της Λε Μαν στο Nick Galis Hall και συνέχισε το κυνήγι της Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την κατάκτηση της 1ης θέσης στον όμιλο.

Μετά την πειστική εμφάνιση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο εμψύχωσε την ομάδα δίνοντας την απαραίτητη ώθηση για το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη GBL (21/11, 17:30). Παράλληλα, οι φίλαθλοι των «κίτρινων» ζήτησαν από τους παίκτες του Άρη να γυρίσουν με το... διπλό από το Παλατάκι.