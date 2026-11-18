Ο Άρης επικράτησε (96-86) της Λε Μαν στο Nick Galis Hall με 96-86 και συνέχισε το κυνήγι της Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την κατάκτηση της 1ης θέσης στον όμιλο.

Ο Ματ Μόργκαν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κίτρινους» οι οποίοι τα βρήκαν δύσκολα από τη Λε Μαν, αλλά τα σουτ του Αμερικανού παράλληλα του πληθωρικού παιχνιδιού από τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς απλοποίησαν τα πράγματα στο τέλος. Πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο και από τον Άνταμ Μοκόκα.

Ο αγώνας

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ρόμπινσον Ερλ με 14 πόντους στην πρώτη περίοδο καθοδήγησε τον Άρη (19-12) ο οποίος γενικώς στο πρώτο ημίχρονο πορεύτηκε μέσα από την επιθετική ικανότητά του. Με 17 δημιουργίες, εξαιρετικό ποσοστό από μακρινή απόσταση (57%) αλλά και σαφέστατο πρόβλημα στην άμυνα.

Αυτός ήταν ο λόγος που δεν κατάφερε να μετουσιώσει την επιθετική λειτουργία του. Προηγήθηκε με +9 (35-26) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου αλλά και στα μισά αυτής (45-36) όπως και με διψήφια διαφορά, αλλά η πικ εν ρολ άμυνα ήταν πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Η Λε Μαν είχε 15/21 σουτ εντός παιδιάς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (52-44) κι αυτό ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικής ικανότητάς της αλλά και της ευκολίας με την οποία σημείωσε 33 πόντους από το ζωγραφιστό!

Το έμμεσο τρίποντο του Άνταμ Μοκόκα στην πρώτη φάση της 2ης περιόδου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο αλλά η άμυνα παρέμεινε πρόβλημα για την ελληνική ομάδα (60-57, 25:30). Εκεί ο Σπανούλης ρίσκαρε με τη συνύπαρξη των Ερλ-Λιντέλ (αμφότεροι είχαν από τρία φάουλ) αλλά με καθαρό ψηλό δεν έβγαιναν οι άμυνες και ήθελε πιο ευέλικτο σχήμα. Οι φιλοξενούμενοι μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (67-66) και τελικώς ο Άρης μάζεψε τη ζημιά στα τελευταία δύο λεπτά της περιόδου επαναφέροντάς την στο +9 (76-67).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τελευταία περίοδο καθώς η Λε Μαν βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (81-74, 33’). Λόγω των φάουλ των Ρόμπινσον Ερλ, Λιντέλ επιστρατεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος έδωσε ενέργεια στην άμυνα (85-77, 35’). Ο Άρης ξέμεινε από τεσσάρια μετά τις διαδοχικές αποβολές των Ερλ, Λιντέλ. Δύο τρίποντα του Μόργκαν έδωσαν αέρα 13 πόντων με διαδοχικά τρίποντα (91-78, 36’) και τελείωσε το παιχνίδι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο κρίσιμο σημείο βρήκε τα μεγάλα σουτ με τον Ματ Μόργκαν αλλά και γιατί έχει αποκτήσει το Know how στο να κερδίζει παιχνίδια.

MVP… ο Ματ Μόργκαν ο οποίος πέραν των 20 πόντων έβαλε και τα δύο μεγάλα σουτ του αγώνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Άνταμ Μοκόκα με την εξαιρετική εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως όμως ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ασίστ (13).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκρασχόφ έκανε πολύ καλό παιχνίδι όπως και ο Τζόρνταν Κινγκ

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κάρλος Στιούαρτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από τις 13 ασίστ του Ντιμιτρίγεβιτς

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-67, 96-86

Aris Thessaloniki Head Coach: Vassilis Spanoulis # Player MIN PTS 2FG 3FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) FOULS (C/D) PIR +/- 0 E. Mitrou - Long * 20:41 5 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 3 3 2 4 1 0 / 0 3 / 0 6 - 3 J. Robinson - Earl * 17:29 14 4/5 (80%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 1 3 4 2 0 1 0 / 0 5 / 0 13 - 4 V. Toliopoulos 18:54 6 0/1 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 0 4 4 3 0 1 0 / 0 2 / 2 8 - 7 N. Dimitrijevic * 27:15 11 1/3 (33.3%) 1/4 (25%) 6/7 (85.7%) 0 2 2 13 1 4 0 / 0 1 / 4 20 - 10 C. Chatzilamprou 01:17 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 -1 - 13 E. Bochoridis 05:26 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 0 3 0 / 0 0 / 0 -2 - 30 M. Morgan 23:00 23 1/1 (100%) 5/7 (71.4%) 6/7 (85.7%) 0 0 0 1 0 2 0 / 0 1 / 7 25 - 32 E. Liddell 17:13 8 0/2 (0%) 1/3 (33.3%) 5/6 (83.3%) 2 3 5 0 1 1 1 / 1 5 / 4 7 - 37 K. Antetokounmpo 13:26 4 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 1 3 2 0 1 1 / 0 3 / 1 6 - 43 T. Antetokounmpo 07:02 2 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 0 1 1 0 / 0 3 / 0 1 - 92 K. Birch * 21:15 6 2/2 (100%) 0/0 (0%) 2/4 (50%) 0 4 4 0 1 1 0 / 1 1 / 3 10 - 95 A. Mokoka * 27:02 17 6/9 (66.7%) 0/5 (0%) 5/7 (71.4%) 1 4 5 1 1 1 0 / 0 1 / 5 16 - Team 1 3 4 - - - - 2 / 2 - - TOTAL 200:00 96 17/30 (56.7%) 12/29 (41.4%) 26/33 (78.8%) 8 29 37 24 9 17 2 / 2 25 / 26 113 -