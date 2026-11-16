Μάχιμος ο Γκρέι για το Μανρέσα - ΠΑΟΚ
Ο Αμερικανός φόργουορντ, έμεινε εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, κόντρα σε Μπάλκαν και Καρδίτσα, λόγω μιας βαριάς ίωσης που τον ταλαιπώρησε, αλλά σήμερα, συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, θέτοντας εαυτό στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι, ενόψει Μανρέσα.
Όσον αφορά τον Μάρκους Φόστερ, ο οποίος αποκόμισε ένα μικρό διάστρεμμα το Σάββατο, έκανε θεραπεία σήμερα, με τη συμμετοχή του την Τετάρτη να είναι αμφίβολη.
Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί και αύριο στην Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι να αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Βαρκελώνη.
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