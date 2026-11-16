Οι δηλώσεις του Νίκου Χουγκάζ ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Μανρέσα στην Ισπανία (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική του EuroCup και ο Νίκος Χουγκάζ στις δηλώσεις του εστίασε, μεταξύ άλλων, στο ταλέντο και στην ποιότητα του Δικεφάλου του Βορρά και τόνισε την επιθυμία όλων να γυρίσουν με το «διπλό» στις αποσκευές τους από την Ιβηρική Χερσόνησο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουγκάζ:

Για το παιχνίδι με τη Μανρέσα:

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με διαφορετικό τρόπο, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες και το ταλέντο να προσαρμοζόμαστε σε κάθε κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες που παίζουν γρήγορα, άλλες που παίζουν αργά και νομίζω ότι διαθέτουμε την ποιότητα και το ταλέντο για να παίξουμε καλύτερα».

Για τη σημασία της αναμέτρησης στη μάχη της πρόκρισης:

«Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε κερδίσει τη Μανρέσα εδώ και θέλουμε να το ξανακάνουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την πρόκριση».

Για τη δική του αγωνιστική κατάσταση:

«Όσο περισσότερα παιχνίδια παίρνω και όσο περισσότερο χρόνο βρίσκομαι στο γήπεδο, νιώθω καλύτερα».



