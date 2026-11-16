GBL: Αλλαγή ώρας σε τρία παιχνίδια
Όπως έγινε γνωστό τρεις αναμετρήσεις της GBL για την 9η και την 11η αγωνιστική, άλλαξαν ώρα έναρξης.
Συγκεκριμένα το Μύκονος - Παναθηναϊκός που είναι προγραμματισμένο για τις 6 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στις 14:00 και όχι στις 15:00.
Το Ηρακλής - Κολοσσός που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στις 16:00 και όχι στις 17:00 και το Μαρούσι - ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 17:30, αντί στις 17:00,
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«ΜΥΚΟΝΟΣ BC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (9η Αγωνιστική), Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 14:00, αντί για 15:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC.
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Ιβανώφειο: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση της ομάδας για την πτήση της επιστροφής, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΑΟΚ (11η Αγωνιστική), Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, Κ.Γ. Αμαρουσίου: ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30, αντί για 17:00 που είχε οριστεί. Η αλλαγή γίνεται κατόπιν αιτήματος του ΣΚΑΪ, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων».
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