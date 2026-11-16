Στον παίκτη του ΠΑΟΚ Μπριν Ταϊρί επιβλήθηκε ban από τη FIBA για οφειλές που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική ομάδα.

Με ban τιμώρησε η FIBA τον Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, για οφειλές που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ του «δικεφάλου» βρίσκεται σε μια λίστα με αρκετούς αθλητές, στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφής στο εξωτερικό για οφειλές που δεν έχουν διευθετηθεί και αφορούν είτε κάποια παλαιότερη μεταγραφή του, είτε αμοιβή κάποιου ατζέντη.

Η τιμωρία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή του με τον ΠΑΟΚ, τόσο στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, όσο και στο Eurocup, ωστόσο αν θελήσει να μετακινηθεί σε μία άλλη ομάδα, θα πρέπει να ρυθμίσει η οφειλή.

O Μπριν Ταϊρί έχει στο Eurocup σε 7 αγώνες που συμμετείχε 18.6 πόντους μέσο όρο, 2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:45 λεπτά συμμετοχής.

