ΠΑΟΚ: Τι γίνεται με Φόστερ, Γκρέι

Ο ΠΑΟΚ έχει επικεντρωθεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα (18/11, 21:30) για το Eurocup, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στους δύο Αμερικανούς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έκανε το 7/7 στο πρωτάθλημα, με το 69-74 επί της Καρδίτσας, συνεχίζει να ανταποκρίνεται πολύ καλά, χωρίς τον Τσέντι Όσμαν και μέχρι τη διακοπή λόγω «παραθύρων», έχει μπροστά του δύο μεγάλες προκλήσεις. Αρχικά, την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα, για την 8η αγωνιστική του Eurocup και το προσεχές Σάββατο, το ντέρμπι με τον Άρη στο «PAOK Sports Arena».

Κόντρα σε Μπάλκαν και Καρδίτσα, ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε να διαχειριστεί και την απουσία του ΡεϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια βαριά ίωση. Όλα δείχνουν ότι ο Αμερικανός φόργουορντ επιστρέφει και θα είναι κανονικά διαθέσιμος από την Τετάρτη.

Όσον αφορά τον Μάρκους Φόστερ, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την Καρδίτσα, με ένα μικρό διάστρεμμα, για το οποίο αρχικά, δεν υπήρξε ανησυχία. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο έμπειρος γκαρντ, δεν έχει κάτι σοβαρό.