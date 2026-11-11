Δείτε την παρακάμερα από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπάλκαν.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Μπάλκαν, επικρατώντας με 79-56 για την 7η αγωνιστική του EuroCup.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανέβασε την καθιερωμένη παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η αποθέωση των οπαδών του «δικεφάλου» του βορρά προς τους παίκτες, μετά τη λήξη του αγώνα.