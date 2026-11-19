ΠΑΟΚ: Προπόνηση με... Όσμαν πριν τον Άρη! (pic)
Η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε τα ξημερώματα από την Ισπανία και σήμερα ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Άρη (21/11, 17:30), με ένα... νέο πρόσωπο να δίνει το "παρών".
Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετά την επέμβαση αποκατάστασης για τον τραυματισμό του στο γόνατο πριν περίπου δύο εβδομάδες στην Κωνσταντινούπολη και το πρώτο κομμάτι της αποθεραπείας του, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, σήμερα.
Ο Όσμαν βρέθηκε στην προπόνηση και μίλησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι αλλά και τους συμπαίκτες του, με την "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ να μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από την παρουσία του.
Look who came to see us 🤍🖤 @cediosman https://t.co/JFdJiahBT7— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 19, 2026
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