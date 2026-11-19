Με μία ευχάριστη έκπληξη, έγινε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, αφού ο Τσέντι Όσμαν, βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο, μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε τα ξημερώματα από την Ισπανία και σήμερα ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Άρη (21/11, 17:30), με ένα... νέο πρόσωπο να δίνει το "παρών".

Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετά την επέμβαση αποκατάστασης για τον τραυματισμό του στο γόνατο πριν περίπου δύο εβδομάδες στην Κωνσταντινούπολη και το πρώτο κομμάτι της αποθεραπείας του, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, σήμερα.

Ο Όσμαν βρέθηκε στην προπόνηση και μίλησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι αλλά και τους συμπαίκτες του, με την "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ να μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από την παρουσία του.