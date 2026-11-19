Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ σε συνέντευξή του σε ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό, όσον αφορά το θέμα των franchises.

Μία εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ και την προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση προέκυψε από τις δηλώσεις του Τσους Μπουένο στο καταλανικό ραδιόφωνο «Catalunya Ràdio». Ο επικεφαλής της Euroleague συμπεριέλαβε τον Δικέφαλο στις ομάδες που βρίσκονται στο προσκήνιο για την απόκτηση νέου franchise, ενώ έκανε γνωστό πως η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί προς το τέλος Νοεμβρίου.

Ο Μπουένο βρίσκεται στην Καταλονία και το βράδυ της Τετάρτης (18/11) παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, πριν από το τζάμπολ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Γιώργο Τσιάρα.

Την τοποθέτηση του CEO της EuroLeague δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος, Ερνέστ Μασιά, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Τσους Μπουένο ανέφερε:

«Στα τέλη του μήνα θα ψηφίσουμε για την ένταξη νέων franchises στην EuroLeague, όπως ο ΠΑΟΚ».

Η συγκεκριμένη δήλωση έχει ξεχωριστή βαρύτητα για τους «ασπρόμαυρους», καθώς η προοπτική συμμετοχής τους στην EuroLeague περνά πλέον από το επίπεδο των δημοσιογραφικών πληροφοριών σε μια δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται στην κορυφή της διοργάνωσης. Παράλληλα, η αναφορά στο τέλος Νοεμβρίου προσδιορίζει και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Το όνομα του ΠΑΟΚ έχει ήδη συμπεριληφθεί στα σχετικά δημοσιεύματα που αφορούν τους συλλόγους οι οποίοι διεκδικούν μία από τις νέες άδειες franchise. Η τοποθέτηση του Μπουένο έρχεται να ενισχύσει τη σημασία της υποψηφιότητας του Δικεφάλου, καθώς επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται μεταξύ των περιπτώσεων που θα απασχολήσουν τη διοργάνωση κατά τη διαδικασία λήψης των τελικών αποφάσεων.