Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία και πέτυχε την 5η του νίκη στο φετινό EuroCup. Τα πανηγύρια ομάδας και κόσμου.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 5-2 στο EuroCup, καθώς νίκησε με κυριαρχικό τρόπο την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (79-56) στη Βουλγαρία. Ο κόσμος του Δικεφάλου του Βορρά έδωσε βροντερό «παρών» και μετέτρεψε το γήπεδο σε «PAOK Sports Arena». Οι παίκτες του Τρινκιέρι αποζημίωσαν και με το παραπάνω τους ασπρόμαυρους εκδρομείς και μετά το τέλος της αναμέτρησης ομάδα και φίλαθλοι πανηγύρισαν σύσσωμοι την άνετη νίκη της ομάδας με τραγούδια και συνθήματα.

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