ΠΑΟΚ: Οι πανηγυρισμοί παικτών και κόσμου (vid)
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 5-2 στο EuroCup, καθώς νίκησε με κυριαρχικό τρόπο την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (79-56) στη Βουλγαρία. Ο κόσμος του Δικεφάλου του Βορρά έδωσε βροντερό «παρών» και μετέτρεψε το γήπεδο σε «PAOK Sports Arena». Οι παίκτες του Τρινκιέρι αποζημίωσαν και με το παραπάνω τους ασπρόμαυρους εκδρομείς και μετά το τέλος της αναμέτρησης ομάδα και φίλαθλοι πανηγύρισαν σύσσωμοι την άνετη νίκη της ομάδας με τραγούδια και συνθήματα.
Δείτε το σχετικό video:
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φιλάθλους του #PAOK που ταξίδεψαν στο Botevgrad και δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για την ομάδα μας 🤍🖤 Ήταν σαν να παίζαμε στο PAOK Sports Arena. Καλή και ασφαλή επιστροφή 🙏🏼 https://t.co/HDfphOiGxL— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 10, 2026
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