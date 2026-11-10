No Osman, no problem για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά το +26 επί του Βίκου το Σάββατο, πέρασε άνετα και από την έδρα της Μπάλκαν (56-79) για να ανέβει στο 5-2 στον όμιλο του.

Η απουσία ενός παίκτη με την ποιότητα και την προσωπικότητα του Τσέντι Όσμαν δεν εμπόδισε τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Μετά την επιβλητική νίκη με διαφορά 26 πόντων απέναντι στον Βίκο για το πρωτάθλημα, οι Θεσσαλονικείς έδωσαν ακόμη πιο πειστικά δείγματα γραφής στο Μπότεβγκραντ, περνώντας με το εμφατικό 56-79 από την έδρα της Μπάλκαν και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 5-2 στον όμιλο.

Ο Ταϊρί αποτέλεσε ξανά το σημείο αναφοράς στην επίθεση, πραγματοποιώντας μία ακόμη εξαιρετική ευρωπαϊκή εμφάνιση με 25 πόντους. Ο Φόστερ πρόσθεσε 12, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η παρουσία του Μοτιεγιούνας, ο οποίος για πρώτη φορά έδειξε μέρος των δυνατοτήτων του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους και 2/3 τρίποντα.

Ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε με επιτυχία και στη νέα του ευρωπαϊκή υποχρέωση, συνεχίζοντας να χτίζει αυτοπεποίθηση και να βρίσκει ρυθμό ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Επόμενος σταθμός είναι η απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από το ξεκίνημα με τον Ταϊρί δυναμικά (0-7), έτοιμος στην άμυνα στον ΜακΚόι και με Φόστερ, Αλεξάντερ, πήγε στο 4-12. Η άμυνα των φιλοξενούμενων δεν έδινε κανένα διάδρομο στους Βούλγαρους, τα ριμπάουντ όμως ήταν θέμα, αφού η Μπάλκαν, ανανέωσε 8 επιθέσεις της. Με Χάτζινς, Αλεξάντερ, Φόστερ, η 1η περίοδος έκλεισε στο 12-19, με τη συνέχεια να ανήκει στις συνεργασίες, Καλάθη-Μοτιεγιούνας, με τον Λιθουανό να δίνει 6 πόντους και τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο 14-28. Η ομάδα του Τρινκιέρι βρήκε ρυθμό έξω από τα 6.75 κυρίως με Ταϊρί (4/6), αλλά και με Χάτζινς (2/2) και παρότι ο ΜακΚόι (12π.) είχε κάποιες απαντήσεις, η διαφορά όλο και ανέβαινε. Με ωραία δημιουργία του Ταϊρί και τρίποντο του Χουγκάζ, το πρώτο μέρος έκλεισε στο +21 για τον ΠΑΟΚ (32-53), ενώ οι Θεσσαλονικείς, σούταραν 10/16 τρίποντα!

Με τον Ταϊρί να φτάνει τους 23 ο ΠΑΟΚ πήγε στο +27 (32-59), η Μπάλκαν πήγε να βρει μομέντουμ με ένα σερί 5-0, αλλά Φόστερ, Ταϊρί και Μοτιεγιούνας (11π.) απάντησαν για το 39-68 και το 41-72 στο τέλος της 3ης περιόδου, το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί. ουσιαστικά. Ο ρυθμός έπεσε από τον ΠΑΟΚ επιθετικά, ο Τρινκιέρι πήγε στο βάθος του πάγκου (Κακλαμανάκης, Φίλλιος), με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει μια λύση με τρίποντο για το 47-75, η Μπάλκαν δεν τα παράτησε και προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά, με το τελικό σκορ να "γράφει" 56-79.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Από την αρχή και σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, ήταν πολύ συγκεντρωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, κόντρα σε μια ομάδα σαφώς λιγότερο ποιοτική

MVP O… Μπριν Ταϊρί που σε ένα ακόμα ευρωπαικό παιχνίδι έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός είχε 25 πόντους, με 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 5/6 βολές

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντονάτας Μοτιεγιούνας... εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ, έχοντας 11 πόντους, με 2/3 τρίποντα, ενώ πήρε και 3 ριμπάουντ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Τζαβάντε ΜακΚόι, ήταν και πάλι ό,τι πιο ποιοτικό είχε να παρουσιάσει η Μπάλκαν, με 18 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μπεν Μουρ μετά το νικητήριο καλάθι με τη Ρόμα, σήμερα έμεινε στους 2 πόντους με 1/5 δίποντα

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Όπως και με το Βίκο, έτσι και με έναν αντίπαλο αυτού του επιπέδου, τα 10/16 τρίποντα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, έπαιξαν το ρόλο τους.

Τα ομαδικά στατιστικά:

Balkan Botevgrad FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Bogdan Karaicic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 D. Okwera * 07:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 -3 2 G. Bonilla * 23:33 2 1/7 14.3% 1/5 20% 0/2 0% 0/0 0% 3 5 8 2 2 2 0 1 4 3 A. Stoimenov * 12:24 3 1/7 14.3% 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 1 0 1 2 2 3 1 0 -5 8 A. Ducas 16:48 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 10 P. Ivanov 11:03 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 13 J. Mccoy * 32:54 18 7/17 41.2% 7/15 46.7% 0/2 0% 4/4 100% 0 4 4 2 2 5 1 0 12 14 U. Chomche * 12:34 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 3 0 3 1 2 0 1 0 8 22 K. Toshkov * 30:26 4 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33.3% 1/1 100% 1 3 4 3 4 1 1 0 7 33 N. Grozev 11:08 4 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 34 D. Dimitrov 19:55 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 2 1 0 -1 41 S. Mathon 19:18 11 4/6 66.7% 3/5 60% 1/1 100% 2/2 100% 3 3 6 0 1 1 2 1 19 44 M. Sotirov 02:43 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Team/Coaches 6 3 9 0 0 0 0 0 9 TOTAL 200:00 56 21/60 35% 17/40 42.5% 4/20 20% 10/13 76.9% 17 20 37 11 17 16 7 3 59