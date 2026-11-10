Μπάλκαν - ΠΑΟΚ 56-79: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπάλκαν.
Σε ένα πολύ εύκολο βράδυ μετατράπηκε το ματς του ΠΑΟΚ με την Μπάλκαν στη Βουλγαρία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι φιλοξενήθηκε στο Μπότεβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 79-56.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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