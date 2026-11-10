Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπάλκαν.

Σε ένα πολύ εύκολο βράδυ μετατράπηκε το ματς του ΠΑΟΚ με την Μπάλκαν στη Βουλγαρία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι φιλοξενήθηκε στο Μπότεβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 79-56.