Ταϊρί: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον στόχο μας»
Ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56 στη Βουλγαρία και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-2 στο φετινό EuroCup. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Δικεφάλου του Βορρά, Μπριν Ταϊρί, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης υπογράμμισε πως η ομάδα του ήταν συγκεντρωμένη και είχε την απαιτούμενη ένταση για να φτάσει στο «ροζ φύλλο» αγώνα.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ταϊρί:
«Βάλαμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον στόχο μας. Καναμε ότι μας είπε ο κόουτς, αν και κάναμε και κάποια λάθη στo ξεκίνημα».
Για τη δική του απόδοση:
«Εμπιστεύομαι τον προπονητή και την ομάδα. Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, αυτή η νίκη είναι ήδη πίσω μας και κοιτάμε την επόμενη μέρα».
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