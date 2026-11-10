Οι δηλώσεις του Μπριν Ταϊρί στη flash interview μετά την επιβλητική νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56.

Ο ΠΑΟΚ υπέταξε την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με 79-56 στη Βουλγαρία και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-2 στο φετινό EuroCup. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Δικεφάλου του Βορρά, Μπριν Ταϊρί, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης υπογράμμισε πως η ομάδα του ήταν συγκεντρωμένη και είχε την απαιτούμενη ένταση για να φτάσει στο «ροζ φύλλο» αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ταϊρί:

«Βάλαμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον στόχο μας. Καναμε ότι μας είπε ο κόουτς, αν και κάναμε και κάποια λάθη στo ξεκίνημα».

Για τη δική του απόδοση:

«Εμπιστεύομαι τον προπονητή και την ομάδα. Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, αυτή η νίκη είναι ήδη πίσω μας και κοιτάμε την επόμενη μέρα».