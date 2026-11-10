Μοτιεγιούνας: «Ο Τρινκιέρι μου είπε ότι είναι χαρούμενος για μένα»

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είχε 11 πόντους κόντρα στη Μπάλκαν και έκανε την πρώτη του καλή εμφάνιση από τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ, μιλώντας γι' αυτό, μετά το τέλος του αγώνα.

«Προσωπικά, είμαι χαρούμενος, γιατί πήρα περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είχα την ευκαιρία να βρω ρυθμό και είμαι ικανοποιημένος γι’ αυτό. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο επαγγελματίας, να έρχομαι καθημερινά στην προπόνηση, να δίνω το 100% και να είμαι πάντα έτοιμος. Είμαι επίσης χαρούμενος που κάναμε ένα καλό παιχνίδι ως ομάδα. Χαίρομαι που πήρα την ευκαιρία να αγωνιστώ. Τον τελευταίο καιρό οι παίκτες βρίσκονται σε πολύ καλό ρυθμό και δεν θέλω να διαταράξω αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι, όμως, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παίζουμε. Παλέψαμε σαν τρελοί! Νομίζω ότι στην αρχή της τρίτης περιόδου είχαμε τρεις διεκδικούμενες μπάλες (jump balls) ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έτσι πρέπει να αγωνίζεται η ομάδα μας» είπε αρχικά, για όσα του είπε ο Τρινκιέρι μετά το παιχνίδι, ανέφερε..

«Μου είπε ότι είναι χαρούμενος για μένα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι επικοινωνεί μαζί μου και είναι ανοιχτός στο διάλογο. Αυτό μου δίνει μια επιπλέον ώθηση, καθώς καταλαβαίνω καλύτερα πώς θέλει να παίζω και τι περιμένει από εμένα».

Όσο για την αντίδραση της ομάδας μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν σημείωσε... «Νομίζω ότι ο προπονητής προετοίμασε πολύ καλά την ομάδα για αυτή την απώλεια. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος μαζί μας. Μας είπε ότι κάθε παίκτης πρέπει να προσθέσει κάτι παραπάνω και να βελτιώσει ένα στοιχείο του παιχνιδιού του. Αναφέρθηκε ξεχωριστά στον κάθε παίκτη και σε αυτό που περιμένει από εκείνον. Μας είπε ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την προσπάθεια καθημερινά. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε έναν παίκτη όπως ο Τσέντι, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε.

Όλοι μας πρέπει να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Αυτό ήταν το μήνυμά του και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής το κάνουμε πράξη. Φυσικά, αυτό που συνέβη στον Τσέντι είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και του στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει σύντομα κοντά μας».